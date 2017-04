Sprzedaż okularów VR na globalnym rynku w ciągu 2 lat urośnie do 30 milionów sztuk

Raport dotyczący sytuacji na rynku VR i AR przygotowany przez The Farm 51 pokazuje, że sprzedaż tego typu okularów w 2016 roku wyniosła blisko 2,5 mln sztuk. Co więcej, analitycy przewidują, że w 2018 roku na globalnym rynku pojawi się 30 mln takich urządzeń. Jedną z firm, która walczy o przyciągnięcie uwagi entuzjastów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, jest Epson. – Okulary do rozszerzonej rzeczywistości firmy Epson cieszą się dość dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów i nie tylko. Na razie gadżety VR i AR to w moim odczuciu produkty będące na fali, ale równocześnie bardziej traktowane jako ciekawostka technologiczna. Jeśli chodzi o sprzedaż, to nie możemy mówić o setkach czy tysiącach sztuk, ponieważ Epson prowadzi bardzo selektywną sprzedaż – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Krzysztof Modrzewski, szef sprzedaży w Polsce i krajach bałtyckich z firmy Epson. Oprócz urządzeń Facebooka i Oculusa na rynku VR/AR pojawili się już niemal wszyscy liczący się producenci sprzętu – Alcatel, Google, HTC, Microsoft, Samsung, Sony, a także firma Epson. – Jeśli chodzi o okulary do rozszerzonej rzeczywistości, to Epson dołączył do grona innowatorów w tej dziedzinie krótko po firmie Google, która wprowadziła swój monokular już jakiś czas temu. W odróżnieniu od tamtego rozwiązania Epson oferuje klasyczne okulary. W tej chwili na rynek wchodzi już trzecia generacja tego produktu – model Moverio BT-300. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników domowych, dla amatorów różnych zastosowań w rozrywce, w gamingu oraz pasjonatów dronów – twierdzi Krzysztof Modrzewski. W obliczu dużej konkurencji Epson nie składa broni, oferując dostosowane do potrzeb poszczególnych grup odbiorców warianty Moverio. Jeszcze w kwietniu pojawią się w sprzedaży dwa kolejne modele okularów, które tworzone są z myślą o najbardziej wymagającym użytkownikach lub klientach biznesowych. Mowa o BT-350 oraz BT-2000. – BT-350 to rozwiązanie dostosowane do bardziej intensywnego użytkowania, przede wszystkim dla muzeów czy innych instytucji, gdzie konkretne okulary są wykorzystywane przez wiele osób. Funkcjonalnie to urządzenie nie różni się znacząco od wcześniej wspomnianego modelu, natomiast jest bardziej trwałe, przystosowane do intensywnej eksploatacji. Z kolei BT-2000 to rozwiązanie przeznaczone dla przemysłu, najbardziej wytrzymałe, o najwyższej jakości, umożliwiające długotrwałe wykorzystywanie również w trudnych warunkach – mówi Krzysztof Modrzewski.