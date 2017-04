Ten erotyczny gadżet z kamerką jest super łatwy do złamania

Svakom Siime Eye to wibrator z wbudowaną kamerką i modułem WiFi. Urządzenie pozwala na live streaming i tu właśnie zaczyna się problem. Specjaliści od zabezpieczeń z firmy Pen Test Partners wykryli, że dostęp do interfejsu wibratora, a co za tym idzie - podglądu z jego kamery - może być łatwo złamany przez kogokolwiek znajdującego się w zasięgu WiFi. Wystarczy wpisać domyślne hasło: "88888888". Co więcej przy odrobinie większego wysiłku hakerzy mogą uzyskać dostęp do serwera, zrootować urządzenie i uzyskać do niego zdalny dostęp. Specjaliści próbowali skontaktować się z producentem, by przekazać im swój raport w sprawie tak rażącego niedopatrzenia na długo przed opublikowaniem tej informacji w sieci, ale wygląda na to, że producent zupełnie się nimi nie przejął. Nie jest to pierwsza tego typu sprawa. W ubiegłym roku amerykanka oskarżyła producenta wibratora We-Vibe o szpiegowanie ...