Travis, czyli kieszonkowy tłumacz 80 języków

Żadnego mozolnego wpisywania tekstu, żadnego wyszukiwania właściwego języka. Travis ma działać w inny sposób: automatycznie wykrywa, w jakim języku rozmawia każdy z rozmówców i na bieżąco zaczyna tłumaczyć ich wypowiedzi. Czyli jeśli np. rozmawia Rosjanka z Chinką (a przynajmniej osobą posługującą się językiem chińskim) i chcą wspólnie napić się... kawy, to wygląda to mniej więcej tak: 20 najważniejszych języków (jest wśród nich polski, no ba!) może być tłumaczone offline, natomiast pełna lista 80 języków dostępna jest przy połączeniu online. Urządzenie wyposażono w kolorowy wyświetlacz 240×240 pikseli i baterię, która umożliwia 6 godzin nieprzerwanej pracy. Do tego Bluetooth, WiFi, łączność 3G (czyli karta SIM), a w środku m.in. 4-rdzeniowy procesor. Travis ma docelowo kosztować 199 dolarów, natomiast jego cena w czasie zbiórki funduszy na portalu finansowania społecznościowego Indiegogo to 139 dolarów (wraz z przesyłką). Celem było zebranie 80 tysięcy dolarów, a choć zbiórka jeszcze trwa, to już zebrano ponad 577 tysięcy.