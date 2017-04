W parkach przyszłości drony posprzątają po psach...?

Holenderski przedsiębiorca Gerben Lievers opracował prototyp dronów, które załatwią to, czego nie potrafią zrobić niepokorni posiadacze psów. Do posprzątania psich odchodów wykorzystana zostanie para dronów. Latający Watchdog-1 jest wyposażony w kamerkę termowizyjną, dzięki której podczas patrolowania terenu będzie w stanie zauważyć jeszcze ciepłe pozostałości psów. Jeśli namierzy taką "niespodziankę" wyśle współrzędne GPS do swojego kolegi - poruszającego się po ziemi Patroldog-1, który zjawi się na miejscu i posprząta nieczystości. A co z odchodami starszymi, których temperatura zrównana jest z ziemią? Naukowcy chcą posłużyć się algorytmem, który rozpozna psie nieczystości po kształcie. Na razie prototypowe urządzenia są testowane przez przedsiębiorcę, ale kto wie? Jeśli drony się sprawdzą, może holenderskie władze wykorzystają je do patrolowania publicznych parków?