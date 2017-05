Drony Parrota do mapowania i monitoringu

Przeznaczone do celów rozrywkowych drony firmy Parrot zaskakująco często są wykorzystywane do poważniejszych zadań. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, producent przygotował pakiety sprzedażowe zawierające drony i oprogramowanie, które pozwoli wygodnie używać ich m.in. budownictwie i rolnictwie. Dron Bepop, topowy model kwadrokoptera będzie służył do tworzenia trójwymiarowych map terenu. Dzięki aplikacji Pix4Dcaputre prześle użytkownikowi obraz budynku w 3D jeszcze w trakcie lotu. To może być nieoceniona pomoc na wszystkich placach budowy albo w biurze nieruchomości. Zestaw ma kosztować 1099 USD, czyli o około 550 dolarów więcej, niż tradycyjny dron. Ciekawie prezentuje się także zestaw z dronem Disco, który wygląda jak samolot. Maszyna została wyposażona w sensory i aplikacje przydatne rolnikom. Po skonfigurowaniu urządzenia będzie ono mogło autonomicznie skanować z powietrza tereny uprawne, dostarczając informacje na temat plonów. Zmapowanie pola o powierzchni 80 hektarów powinno zająć dronowi około 30 minut. Zestaw trafi do sprzedaży już w przyszłym miesiącu w cenie 5000 dolarów. Idea jest o tyle ciekawa, że producent nie musi przebudowywać istniejącego hardware'u, by jego drony zyskały bardziej wszechstronne funkcje. Dzięki temu rozwiązanie jest tańsze. Typowe drony dla rolników od firmy SenseFly kosztują od 12 do 25 tysięcy dolarów.