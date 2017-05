Echo Show: asystent głosowy z ekranem

Echo Show jest rozwinięciem głośnika Amazon Echo, czyli niewielkiego urządzenia z wbudowanym asystentem głosowym Alexa. Dzięki Alexie możemy za pomocą komend głosowych wyszukiwać informacje w sieci, sprawdzać pogodę, zamawiać Ubera, kontrolować podzespoły inteligentnego domu czy wreszcie odtwarzać audiobooki lub piosenki ze Spotify. Idea wzbudziła duże zainteresowanie klientów, jednak pozbawiony wyświetlacza Echo w wielu przypadkach okazywał się mniej funkcjonalny niż smartfon. Odpowiadając na potrzeby użytkowników Amazon przygotował Echo Show. Urządzenie ma pełnić tę samą rolę co jego pierwowzór, lecz oferować zarazem większe możliwości. Echo Show wyposażono w 7-calowy ekran dotykowy umożliwiający wyświetlanie wyszukanych stron, filmów czy obrazków a w połączeniu z 5-megapikselową kamerą także wideorozmowy. Urządzenie może też zastąpić zegar czy stację pogodową, wyświetlając stale aktualną godzinę, prognozę pogody czy przypomnienia z kalendarza. Echo Show wyposażono w dwa głośniki stereo, osiem mikrofonów, moduł Bluetooth i dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz). Nowy asystent Amazonu trafi do sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i czarnej - 28 czerwca br. Już teraz możne go jednak kupić w przedsprzedaży w cenie 229,99 dolarów. Dla porównania za podstawowy model Amazon Echo zapłacimy o 50 dolarów mniej.