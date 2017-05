Elbow - przenośny kaseciak XXI wieku

Odtwarzacz, choć dotyczy już minionej epoki technologicznej, wygląda nowocześnie. Sporą część kasety zasłania ramieniem, służącym do przesuwania taśmy. Kaseta jest odwrócona, a Elbow można przypiąć do ubrania elementem, który wygląda jak mała pinezka. Konstrukcja z ramieniem ma nawiązywać do sposobu odtwarzania płyt winylowych. Aby posłuchać drugiej strony kasety, przekładamy ramię do drugiego otworka w kasecie. Nie ma żadnego autorewersu, ani innego triku dla leniwych. W ramieniu jest pokrętło, którym przy obrocie w jedną stronę zaczynamy odtwarzanie i podgłaśniamy, a kręcąc w drugą, przechodzimy w tryb szybkiego przewijania do przodu. Producent nie wspomina nic o możliwości cofania nagrania, ani o tym, czy przyśpieszając, nadal je słyszymy. Podłączenie urządzenia przez USB umożliwia przegrywanie muzyki do komputera. W czasie kiedy obserujemy powrót do niedrogich komercyjnych nagrań, wydawanych przez wytwórnie na kasetach, mogłoby to być atrakcyjne źródło legalnych cyfrowych zbiorów. Lub przynajmniej okazja do odkurzenia swojej kolekcji kaset. Albo efektowny gadżet na tematyczną imprezę. Myślicie, że Elbow ma potencjał? Używalibyście?