Wkrótce w sprzedaży ciekawa kamera 360 st., smartband i słuchawki

Kamera ma się komunikować z telefonem dzięki standardowi USB On The Go, poprzez wpięcie do urządzenia za pomocą wtyczki USB-C. Istotną zaletą takiego rozwiązania jest znaczna redukcja kosztów, dzięki wyeliminowaniu w konstrukcji elementów, które dublowałyby się z "wnętrznościami" telefonu. Dzięki temu kamera nie potrzebuje ani własnej bateria, ani procesora i pamięci. Samo urządzenie staje się przy tym mniejsze, choć wcale nie wygodniejsze w obsłudze, gdyż zdjęcia 360 często wymagają postawienia kamery w konkretnym miejscu, uruchomienia jej zdalnie itp. co w przypadku zamocowania jej na telefonie może spowodować pewne trudności. Premiera kamery jest przewidziana na 30 czerwca, jej cena ma wynosić około 130 dolarów.

Inne ciekawe produkty, których możemy się wkrótce spodziewać to wodoodporna opaska Huawei Sports Band, wyposażona w GPS, przeznaczona do nadzorowania treningów pływackich, ale też innych aktywności sportowych, oraz słuchawka bluetooth z funkcją monitora pracy serca. Są to kolejne sprzęty marki Huawei, które będą miały premierę wyłącznie na lokalnym rynku. Nie wiadomo, czy taka polityka firmy jest wynikiem reorganizacji rynków zbytu i czy faktycznie te akcesoria będą dostępne tylko na terenie Chin. A może to przejaw pewności siebie, zakładającej że reszta świata i tak się dowie o tych produktach, by następnie kupić je na znanym chińskim portalu zakupowym.