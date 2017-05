Pierwsza lampa z Alexą na pokładzie

C zwraca na siebie uwagę już samą formą, która przypomina popularne wśród makijażystek i kosmetologów lampy pierścieniowe. Srebrna obudowa, nietypowy kształt i miękkie światło spodobają się wszystkim fanom futurystycznego minimalizmu. Ale design jest tylko jedną z zalet C. Dla nas najciekawsze jest to, co lampa skrywa w środku. Producent postanowił zaimplementować w niej asystenta głosowego Amazonu, czyli Alexę. Urządzenie posiada dokładnie te same funkcje co Amazon Echo - za pomocą komend głosowych zamówimy kolację, odtworzymy muzykę czy odczytamy wiadomości. Użytkownik będzie mógł wykorzystać oświetlenie lampy również jako wskaźnik upływającego czasu. C automatycznie dostosuje także barwę światła do aktualnej pory dnia - nocą wyemituje cieplejszy kolor, co ułatwi zaśnięcie, a rankiem chłodniejsze, dzięki czemu lepiej rozpoczniemy dzień. Temperaturę światła dopasujemy także na życzenie np. w biurze, przy pracy przyda się zimniejsza barwa niż przy fotelu w domowej biblioteczce. C zadebiutuje na rynku we wrześniu tego roku w cenie 199 dolarów.