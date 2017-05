Emma pomoże chorym na Parkinsona

Bohaterką 3 odcinka jest 33- letnia projektantka Emma Lawton cierpiąca na chorobę Parkinsona. W większości przypadków choroba dotyka dużo starsze osoby. Emma niestety znalazła się w niewielkiej 2% grupie chorych, którzy nie przekroczyli 40. roku życia. Wywoływane przez schorzenie drżenia ręki doprowadziły ją do myśli o porzucenia zawodu, wymagającego przecież precyzyjnego pisma i rysowania. Nazwany jej imieniem aparat, przypominający zegarek, generuje delikatne wibracje niwelujące wstrząsy nadgarstka. Wibracje przypominają te znane telefonu i same w sobie nie stanowią uciążliwości, za to wydają się odwracać uwagę mózgu od ciągłej potrzeby wysyłania sygnału do noszącej go kończyny. Dlaczego piszemy "wydają się odwracać uwagę mózgu"? Otóż urządzenie powstało metodą prób i błędów, a szczegóły jego działania nie są do końca zrozumiałe. Prototyp powstał dzięki intuicji wynalazczyni, która modyfikacji dokonywała bazując na informacjach pozyskanych podczas testów od Emmy. Zdumiewająca skuteczność urządzenia wzbudziła wielkie nadzieje na pomoc chorym, których na świecie jest ok. 6 mln.