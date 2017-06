Zautomatyzowana meblościanka do małych mieszkań

Nie lubisz ścielić łóżka? A co gdyby potrafiło się ono złożyć na Twoje życzenie? To nie jest już żadne science-fiction. Firma Ori Systems współpracująca z laboratorium MIT opracowała nowoczesne rozwiązanie dla małych mieszkań. Zaprojektowana przez Ori meblościanka jest ruchoma, a użytkownik przesuwa elementy za pomocą panelu dotykowego, z aplikacji na smartfonie lub z wydając komendy dla Amazon Echo. Zobaczcie jak działa to w praktyce. Niestety za technologią i komfortem idzie też cena. Twórcy nie zdradzili jeszcze końcowej kwoty zestawu, ale kilka lat temu, gdy zaprezentowano koncepcyjny prototyp, firma wyceniła go na 37,5 tys. zł. Na ten moment meblościankę Ori mogą zamówić jedynie duże przedsiębiorstwa z Bostonu, Nowego Jorku, San Francisco, Seattle, Miami i Chicago. W polskich realia wydanie takiej sumy pieniędzy na mało wyrafinowany skądinąd mebel wydaje się nieporozumieniem. Ale w najbardziej zaludnionych miastach świata (np. w Nowym Jorku) cena metra kwadratowego mieszkania przekracza 30 tys. zł, co zmusza ludzi do zakupu niewielkich przestrzeni, każdy wydajnie zagospodarowany centymetr jest na wagę złota.