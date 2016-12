Najnowsza kamera Yi Action nagra obraz 4K w 60 klatkach

Wspierana przez Xiaomi, firma Yi zapowiedziała właśnie, że jej kolejna generacja kamer sportowych poradzi sobie z nagrywaniem obrazu w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Sprzęt po raz pierwszy ma zostać zaprezentowany podczas targów CES, które odbędą się na początku 2017 roku.

Firma Yi ma już w swojej ofercie sportową kamerę, która nagrywa filmy w 4K. Jedyne więc co musiał zrobić producent to dwukrotnie zwiększyć prędkość nagrywania, tak aby osiągnąć 60 klatek na sekundę. Oczywiście, jak to bywa w przypadku nowych generacji sprzętu, firma Yi zapewne ma jeszcze kilka asów w rękawie, jeśli chodzi o swoją nową kamerę.