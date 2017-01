Guidesense - radar dla niewidomych w formie wearable

Guidesense to czujnik, który zakłada się na wysokości klatki piersiowej i który dedykowany jest osobom niewidomym oraz słabowidzącym. Urządzenie wykorzystuje radar fal milimetrowych do wykrywania przeszkód w środowisku - w tym krzaków i gałęzi. Gdy niepożądany obiekt zostanie wykryty Guidesense poinformuje o tym użytkownika za pośrednictwem komunikatu audio lub wibracji. Nadajnik wcale nie musi być odkryty - równie dobrze będzie działał pod kurtką czy innym ubraniem. Prototyp został przetestowany na grupie 25 osób, z których czternastu było niewidomych, siedmiu niedowidzących i czterech zarówno niewidomych, jak i głuchych. Wyniki eksperymentu były bardzo pozytywne. 92% badanych przyznało, że Guidsense pomógł im lepiej postrzegać swoje środowisko, 80% stwierdziło, że dzięki urządzeniu czuło się pewniej podczas samodzielnego poruszania się, a 1/3 badanych dodała, że chciałaby rozpocząć korzystanie z finalnej wersji urządzenia natychmiast, gdy stanie się to możliwe. Guidesense nie jest jeszcze doskonałe. Uczestnicy eksperymentu wykazali, że należy jeszcze popracować nad kontrolą dystansu pomiaru oraz systemem wibracji. Zespół jest jednak przekonany, że to tylko kwestia oprogramowania oraz zmiany rozmieszczenia czujników. Póki co urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku zewnętrznego. Naukowcy będą starali się wdrożyć Guidesense na rynek pod koniec 2017 roku. Cena nie została ujawniona.