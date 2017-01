Panasonic Lumix GH5: gigant wideo powrócił!

Panasonic zaprezentował dziś swój najnowszy "okręt flagowy", czyli model Lumix DMC-GH5. Nowy aparat to hybrydowe urządzenie najwyższej klasy, przeznaczone dla amatorów fotografii i profesjonalnych twórców filmowych, którzy chcą uwiecznić ważne chwile w jakości wideo 4K o parametrach 60p/50p i na zdjęciach 6K. Seria aparatów LUMIX GH wraz z wprowadzanym modelem osiąga kolejne przełomowe cele. W niewiarygodnie małym korpusie mieści się cała gama innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie jakości obrazu, szybkości reakcji i działania, co sprawia, że nowy Panasonic Lumix GH5 otwiera drzwi do następnego etapu w kulturze fotografii i filmu. Jakość obrazu niespotykana w historii aparatów LUMIX Lumix GH5 umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć o realistycznych szczegółach dzięki doskonałej rozdzielczości, odwzorowaniu obrazu i reprodukcji kolorów. Nowa cyfrowa matryca LIVE MOS zwiększa liczbę pikseli o 25% w stosunku do modelu GH4, z 16,05 do 20,3 megapiksela. Jednocześnie wyeliminowany został filtr dolnoprzepustowy. Aparat wyposażony jest w nowy procesor obrazu Venus Engine, który pozwala na lepsze odwzorowanie rejestrowanego obrazu, szczególnie w przypadku technologii Natural Texture Expression. Dzięki technologii Multi-pixel Luminance Generation można uzyskać wyraźne i ostre obrazy przy użyciu 9 razy większego obszaru informacji o pikselach w trakcie procesu demozaikowania, co zapewnia dokładną reprodukcję szczegółów. W technologii Intelligent Detail Processing każdy piksel jest analizowany pod kątem tego, czy znajduje się w części obrazu, która jest płaska, czy stanowi detal albo krawędź na zdjęciu. Następnie jest przetwarzany w sposób optymalny dla wykrytej charakterystyki. Daje to efekt w postaci bardzo dokładnych, ale naturalnych obrazów o zachwycająco odwzorowanych szczegółach,

z eliminacją fałszywych kolorów na krawędziach. Technologia Three Dimensional Colour Control pozwala wykryć nie tylko odcień i nasycenie, ale także jasność. Umożliwia optymalną kontrolę kolorystyczną w zależności od wartości każdego z tych parametrów. Zapewnia bogactwo reprodukowanych barw, od najciemniejszych do najjaśniejszych fragmentów obrazu. Standardowa procedura Multi Process NR (Noise Reduction, redukcja szumów) została ulepszona do technologii High Precision Multi Process NR. Tym samym dokładność identyfikacji zakłóceń wzrosła czterokrotnie w porównaniu z poprzednim silnikiem, przy zachowaniu szczegółów obrazu po przeprowadzonej redukcji szumów. Dzięki temu zdjęcia pozostają wyraźne nawet przy wysokich wartościach czułości, z ISO do 25 600. Lumix GH5 jest także wyposażony w nową wersję pięcioosiowej technologii podwójnej stabilizacji obrazu – 5-axis Dual I.S. 2, która skutecznie i w bardziej zaawansowany sposób ogranicza rozmazywanie obrazu zarówno podczas robienia zdjęć, jak i nagrywania filmów, w tym wideo w jakości 4K. Połączenie optycznej stabilizacji obrazu (dwuosiowej technologii Optical Image Stabilizer) i stabilizacji obrazu w korpusie (pięcioosiowej technologii Body Image Stabilizer) kompensuje nawet znaczne ruchy, które wcześniej uniemożliwiały efektywną pracę. Niezwykle precyzyjny czujnik żyroskopowy w aparacie LUMIX GH5 steruje kompensacją stabilizacji optycznej (O.I.S.) i stabilizacji w korpusie (B.I.S.). Odbywa się to poprzez analizę ogniskowej i warunków fotografowania, która pozwala używać czasów naświetlania dłuższych maksymalnie o 5 wartości EV. Jest to niezwykle przydatne podczas robienia zdjęć obiektywami szerokokątnymi czy teleobiektywami, ale także w niekorzystnych warunkach oświetleniowych, na przykład w nocy, albo podczas fotografowania jedną ręką. Pierwszy jednoobiektywowy bezlusterkowy aparat cyfrowy, który spełnia profesjonalne wymogi jakościowe. Seria LUMIX GH stanowiła przełom na rynku dzięki doskonałym rezultatom nagrań wideo i zaawansowanym funkcjom, które spełniają profesjonalne wymagania i odpowiadają standardom jakościowym. W nowym aparacie LUMIX GH5 prędkość odczytu sygnału w nowej cyfrowej matrycy Digital Live MOS Sensor zwiększyła się maksymalnie 1,7 razy, a nowy procesor obrazu Venus Engine przetwarza sygnały nawet 1,3 razy szybciej. Połączenie tych technologii pozwala uzyskać płynne nagrania wideo w jakości 4K 60p/50p Ultra HD po raz pierwszy w historii aparatów bezlusterkowych. Umożliwia także nagrania filmowe w formacie 4:2:2 / 10-bit, który jest standardem podpróbkowania kolorów powszechnie używanym w produkcji filmowej i daje jeszcze wierniejsze odwzorowanie barw. Bardzo czuła matryca MOS i procesor obrazu Venus Engine skutecznie ograniczają zniekształcenia chwiejnej migawki i dają szybki odczyt pełnych sygnałów cyfrowych. Gwarantuje to niezwykle wysoką jakość obrazów na każdej klatce nagrania wideo. Ponadto ogniskowa podczas nagrań wideo jest taka sama jak przy robieniu zdjęć (bez kadrowania). Użytkownicy mogą swobodnie wybierać format spośród MOV, MP4, AVCHD Progressive i AVCHD przy różnych szybkościach klatek. Nie ma też ograniczenia czasowego nagrań wideo w jakości FHD ani 4K. Profesjonaliści działający na całym świecie mogą korzystać z częstotliwości systemu 59,94 Hz (23,98 Hz), 50,00 Hz lub 24,00 Hz. W aparacie LUMIX GH5 dostępne są różne style fotograficzne nagrań wideo. Poza zbliżonymi pod kątem charakterystyki ustawień gamma na potrzeby produkcji filmowej „Cinelike D” i „Cinelike V” można używać również „Like 709”, który jest kompatybilny z HDTV. Dostępna jest także płatna aktualizacja oprogramowania obsługująca nagrania wideo V-LogL. Odpowiadając na zapotrzebowanie profesjonalistów, LUMIX GH5 wyposażono w monitor kształtu fali i wektoroskop. Aparat ma także wybudowaną technologię synchronizacji Time Code ze zliczaniem metodą Rec Run lub Free Run, co ułatwia synchronizację wielu nagrań wideo lub źródeł dźwięku w procesie postprodukcji. Poziom luminancji można wybrać z 64-1023 / 64-940 / 0-1023 (10-bit). Tryb Synchro Scan redukuje migotanie, dostępne są także wykresy kolorów (standardy SMPTE / EBU / ARIB). Nowy autofokus z zaawansowaną technologią DFD nigdy nie przegapi niepowtarzalnej chwili. LUMIX GH5 wyposażono w ulepszoną technologię Depth from Defocus i Contrast AF (autofokus oparty na detekcji kontrastu), które nie tylko obliczają odległość od obiektu, oceniając dwa zdjęcia o różnym poziomie ostrości, ale także kompleksowo analizują jego kształt, wielkość i ruch. Dzięki nowemu procesorowi obrazu Venus Engine czas pomiaru odległości do fotografowanego przedmiotu jest 6 razy krótszy, a rozkładanie zmierzonej odległości na wymiar w płaszczyźnie i w głębi jest dwukrotnie szybsze. Szybkość matrycowego napędu autofokusa podczas ostrzenia w trybie robienia zdjęć zwiększono do 480 kl./s, czyli dwukrotnie w stosunku do GH4. Co więcej, LUMIX GH5 wykorzystuje ultraszybki autofokus o prędkości około 0,05 sekundy i szybki tryb zdjęć seryjnych 12 (AFS)/9 (AFC) kl./s z użyciem mechanicznej migawki w pełnej rozdzielczości. Precyzyjnie analizując każdą klatkę, aparat osiąga nawet 200% większą dokładność w wykrywaniu klatek przy zachowaniu minimalnego błędu w detekcji ruchu, co daje wyższą tolerancję śledzenia ruchomych obiektów. Aby jeszcze bardziej zwiększyć dokładność ostrzenia, autofokus został powiększony z 49 do 225 obszarów. Użytkownicy mogą utworzyć grupę obszarów fokusowania w zależności od kompozycji obrazu. Grupą można łatwo sterować bez odrywania wzroku od fotografowanego obiektu – wystarczy skorzystać z nowego joysticka umieszczonego pod kciukiem. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy użytkownik używa wizjera LVF lub gdy zdejmuje palec z przycisku migawki. Jeśli w chwili naciśnięcia spustu migawki ostrość nie spełnia całkowicie oczekiwań użytkownika, funkcja Post Focus aparatu LUMIX GH5 umożliwia wybranie konkretnego punktu ostrości nawet po zrobieniu zdjęcia. Jest to szczególnie przydatne na przykład przy fotografowaniu w trybie makro, w którym precyzyjne ustawienie ostrości to konieczność. Aparat ma także nową funkcję Focus Stacking. Ponieważ zrobienie jednego zdjęcia makro z zachowaniem ostrości konkretnych obszarów może być trudne, funkcja Focus Stacking pozwala na zapisanie wielu zdjęć tej samej klatki z różnymi punktami ostrości, a następnie połączenie ich w jedno zdjęcie o dowolnym rozmyciu. Nowa funkcja aparatu LUMIX GH5 FOTO 6K daje możliwość uwiecznienia wartych zapamiętania chwil z prędkością 30 kl./s przez wybór klatki z najlepszym ujęciem danego momentu z pliku serii 6K (w proporcjach 3:2 lub 4:3), do zachowania jako odpowiednik około 18-megapikselowego zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Zaktualizowano również funkcję FOTO 4K, umożliwiając zapis z prędkością 60 kl./s w rozdzielczości odpowiadającej zdjęciom 8-megapikselowym. W funkcji FOTO 6K/4K dostępne są trzy unikatowe tryby, których można użyć w zależności od sytuacji: 6K/4K Burst, 6K/4K Burst (Start/Stop) oraz 6K/4K Pre-burst. Kompensując informację o sygnale pomiędzy klatkami, procesor obrazu Venus Engine umożliwia zastosowanie do zdjęć funkcji Dopracowania po nagraniu (Post Recording Refinement) w celu skorygowania zniekształceń i redukcji szumów podczas odtwarzania lub wycinania obrazów z pliku serii 6K/4K. Dzięki temu jakość obrazu dla ujęć FOTO 6K/4K przy krótkim czasie naświetlania i wysokiej czułości albo ujęć z panoramowania jest zdecydowanie lepsza. Doskonała mobilność z wytrzymałą konstrukcją do zastosowań w trudnych warunkach Główną obudowę aparatu LUMIX GH5 wykonano ze stopu magnezu, z ramą przednią i tylną z ciśnieniowego odlewu, co zapewnia odporność nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Bezpieczna budowa i uszczelnienie każdego złącza, tarczy czy przycisku sprawiają, że aparat jest nie tylko odporny na kurz i zachlapania, ale także na mróz do –10 stopni Celsjusza. LUMIX GH5 wyposażono w podwójne gniazdo na kartę pamięci SD, kompatybilne z szybkim i pojemnym standardem UHS-II – po raz pierwszy w historii aparatów cyfrowych LUMIX. Użytkownicy mogą swobodnie wybierać metodę zapisu w trybie Relay Rec, Backup Rec lub Allocation Rec. LUMIX GH5 ma duży wizjer LVF ze zdumiewająco wysokim współczynnikiem powiększenia ok. 1,52 razy / 0,76 razy (odpowiednik aparatu 35 mm). Dokładny i szybki wyświetlacz OLED odznacza się wysoką rozdzielczością 3680 tys. punktów i stuprocentowym polem widzenia. Przy wykorzystaniu statycznego systemu sterowania dotykowego 3,2-calowy (7,62 cm) wychylny tylny ekran

. Daje to bardziej elastyczne możliwości fotografowania i umożliwia natychmiastowe udostępnianie obrazów. LUMIX GH5 jest kompatybilny z nowym uchwytem do akumulatora DMW-BGGH5. Korzystanie z dwóch akumulatorów – jednego w aparacie

DMW-BGGH5. Korzystanie z dwóch akumulatorów – jednego w aparacie i drugiego w uchwycie DMW-BGGH5 – znacznie wydłuża czas ich eksploatacji, umożliwiając dłuższe fotografowanie. Opcjonalne akcesorium – adapter do mikrofonu DMW-XLR1 – to adapter typu plug-in do mikrofonu XLR, umożliwiający nagrywanie dźwięku stereo wysokiej jakości.

DMW-XLR1 – to adapter typu plug-in do mikrofonu XLR, umożliwiający nagrywanie dźwięku stereo wysokiej jakości. Aby oszczędzać energię, aparat automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy wykryje, że fotografujący nie patrzy przez wizjer LVF. Do aparatu LUMIX GH5 można dobrać różne systemy migawek: migawkę mechaniczną z maksymalnym czasem 1/8000 s, migawkę z elektroniczną pierwszą kurtyną z maksymalnym czasem 1/2000 s, której można używać z lampą błyskową, redukując wstrząs migawki, oraz migawkę elektroniczną eliminującą efekt wstrząsu migawki, której najkrótszy czas to 1/6000 s. Aktualizacje oprogramowania będą dodawać kolejne funkcjonalności: nagrywanie wideo w jakości Full HD 4:2:2 10 bit (zaplanowane na kwiecień 2017 r.); nagrywanie wideo 400 Mbps 4:2:2 10 bit All-Intra w jakości 4K 30p/25p/24p; Full HD, nagrywanie filmów wysokiej rozdzielczości w trybie anamorfotycznym; opcja Hybrid Log Gamma w trybie Photo Style, umożliwiająca nagrywanie wideo w popularnym formacie 4K HDR i udostępnianie USB (wszystkie zaplanowane na drugą połowę 2017 r.).