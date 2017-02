Fotobudka, która zastąpi fotografów mody?

StyleShoots to rodzaj bardzo zaawansowanej fotobudki wyposażonej w sprzęt niezbędny do wykonywania fotografii modowej lub produktowej. Maszyna mieści w sobie aparat Canon EOS 1-DX Mark II, iPada Pro, który pełni rolę interfejsu oraz komplet oświetlenia. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane - dostosowuje oświetlenie i pozostałe parametry do wybranego przez użytkownika efektu. Praca nie kończy się na wykonywaniu zdjęć - maszyna podobno świetnie radzi sobie też z postprodukcją. oficjalnej strony. StyleShoots ma być świetnym rozwiązaniem dla firm modowych czy sklepów, którym zależy na szybkich efektach. Maszyna może równocześnie wykonać fotografie w różnych proporcjach, a następnie udostępnić je w wybranych mediach społecznościowych. W grę wchodzą także filmy w jakości 4K. W akcji wygląda to naprawdę dobrze. Pozostaje jedynie kwestia ceny. Producent nie zdradził jej, ale zainteresowani mogą skontaktować się za pośrednictwem