Logitech Pro Brio: internetowa kamera 4K

Możliwości nowego modelu kamery internetowej Logitech wydają się całkiem szalone. Przecież, żeby móc płynnie strumieniować obraz 4K, potrzebne nam jest łącze o przepustowości 25-35 Mbps. Nawet jeśli takim dysponujemy, to najpopularniejsze komunikatory z opcją wideorozmowy (Skype, Google Hangouts, Messenger) oferują jak na razie strumieniowanie obrazu w rozdzielczości Full HD. Logitech zdaje się celować w nieco węższą grupę docelową. Chodzi o wszelkiej maści producentów treści wideo, którzy będą w stanie wykorzystać możliwości Logitech Pro Brio. Za cenę 200 dol (ok 800 zł) mogą oni kupić całkiem sprawną kamerę z szerokim obiektywem, dzięki której mogą prowadzić na przykład transmisję na żywo, w rozdzielczości 4K na YouTube. Patrząc na to, jak szybko ewoluują treści wideo w sieci, wydaje się nam, że Logitech już teraz chce być gotowy na rosnące zapotrzebowanie sprzętu zdolnego do transmisji wideo w rozdzielczości 4K. Jasne, Pro Brio nie zostanie od razu sprzedażowym hitem, jednak osoby, które szukać będą dla siebie kamery internetowej oferującej najwyższą jakość będą jakoby zmuszone do jej zakupu. A takich osób będzie coraz więcej.