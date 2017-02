Sony CineAlta F65 z nagrodą Scientific and Engineering Award

F65 — flagowa kamera firmy Sony przeznaczona do rejestracji obrazu — jest wyposażona w pojedynczy przetwornik obrazu CMOS 8K o rozdzielczości 20 megapikseli: najwyższej w segmencie kamer Super 35mm. W połączeniu z urządzeniami peryferyjnymi, w tym rejestratorami, kamera F65 pozwala rejestrować dane obrazu o wysokiej jakości — między innymi w różnych trybach RAW, które zmniejszają rozmiary plików. Od momentu wprowadzenia w 2011 r. model ten jest używany do filmowania wszelkiego rodzaju materiałów w rozdzielczości HD, 4K i wyższej — od filmów kinowych, seriali telewizyjnych i programów dokumentalnych przez transmisje na żywo imprez rozrywkowych i sportowych po zdjęcia do reklam i dla obiektów turystycznych. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wyróżniła kamerę F65 za „pionierski przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości, znakomity zakres dynamiczny i pełny sygnał wyjściowy 4K”, jak również za wprowadzony przez Sony „unikatowy układ elementów światłoczułych oraz autentyczny zapis w formacie RAW, zapewniający wyjątkową jakość obrazu”. Kamera Genesis, opracowana przez firmy Sony i Panavision, jest wyposażona w pojedynczy przetwornik CCD o wielkości klatki filmu małoobrazkowego 35 mm i rozdzielczości 12,4 megapiksela, w konfiguracji 1950 na 1080. Był to pierwszy oferowany komercyjnie przetwornik obrazu bezpośrednio współpracujący ze sferycznym obiektywem filmowym 35 mm, wprowadzonym na rynek w 2005 roku. Ta pionierska kamera filmowa również otrzymała nagrodę Scientific and Engineering Award. W uzasadnieniu werdyktu napisano, że „cechy konstrukcyjne, takie jak dobrze znana bryła obudowy i akcesoria, pozwoliły modelowi Genesis znaleźć się w grupie pierwszych kamer cyfrowych używanych przez twórców zdjęć filmowych”. „Jesteśmy zaszczyceni tą nagrodą. Świadczy ona, że technologia przetwarzania obrazów o wysokiej jakości firmy Sony oraz oferta rozwiązań z tej dziedziny przyczyniły się do rozwoju kina i zostały docenione przez branżę. Kamera Genesis, opracowana wspólnie z firmą Panavision, rozpoczęła erę cyfrowych kamer filmowych. Samodzielnie opracowany przez Sony model F65 zapoczątkował rozwój cyfrowych systemów pracy z obrazem 4K i silnie stymulował tworzenie materiałów 4K w postaci cyfrowej”, powiedział dyrektor Toshihiko Ohnishi z Sony Corporation. „Kamera Genesis była wówczas wielkim osiągnięciem technicznym. Wynikało to z połączenia takich cech, jak rozdzielczość Full HD, duży, pojedynczy przetwornik CCD z pełną paletą RGB, rejestracja maksymalnie 50 klatek na sekundę, szeroki zakres barw i duży zakres dynamiki, jak również nagrywanie z niestandardowymi prędkościami przy użyciu magnetowidu Sony SRW-1. Kamera F65 z przetwornikiem CMOS 8K miała większą czułość i zakres dynamiki, a ponadto wprowadzała wygodną organizację pracy: pozwalała zapisywać obrazy RAW o dużej objętości z różnymi prędkościami oraz wczytywać takie nagrania do komputera. Obie te kamery były przez długi czas używane w zastosowaniach profesjonalnych. Bardzo cieszę się, że nasze wieloletnie wysiłki i zmagania spotkały się z dużym uznaniem”, powiedział Fumihiko Sudo, dyrektor jednostki Product Design Division 2 w grupie produktów profesjonalnych Sony Corporation. Odkąd w latach 80. rozpoczęły się prace nad formatem HD, firma Sony pokonywała kolejne ograniczenia techniczne, wprowadzając innowacyjne oferty dla branży filmowej. Od 2000 r. Sony dąży do zapewnienia wysokiej jakości obrazu i efektywnej organizacji produkcji, wprowadzając cyfrowe kamery filmowe pod marką „CineAlta”. Firma Sony nadal przewyższa zmieniające się oczekiwania branży filmowej i stara się wykorzystywać technologię do podnoszenia jakości obrazu oraz poprawy wrażeń wizualnych.