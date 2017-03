Canon liderem rynku aparatów cyfrowych z wymienną optyką

W 2003 roku, kiedy rozpoczynała się era lustrzanek cyfrowych, Canon wprowadził do sprzedaży przełomowy model EOS 300D (w innych regionach znany jako EOS Digital Rebel lub EOS Kiss Digital). Od tego czasu Canon wprowadził wiele produktów, w tym profesjonalną serię EOS-1D oraz serię EOS 5D, która otworzyła drogę do profesjonalnego nagrywania wideo w wysokiej jakości za pomocą lustrzanek cyfrowych. W marcu firma wypuściła na rynek model EOS 80D dla średniozaawansowanych fotografów, a w kwietniu do sprzedaży trafiła druga generacja najbardziej zaawansowanego, flagowego modelu EOS-1D X Mark II. Kolejną premierą był debiut lustrzanki EOS 5D Mark IV z obsługą wideo 4K (wrzesień) oraz przedstawiciela systemowych aparatów kompaktowych – EOS M5 (listopad). Rozbudowując swoją ofertę w 2017 r., Canon będzie nadal spełniał potrzeby zróżnicowanych grup użytkowników.