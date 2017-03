Google opatentowało tajemniczą czapkę

Wniosek patentowy złożony przez Google został zatwierdzony w zeszłym tygodniu. Opisuje on czapkę z daszkiem (tzw. bejsbolówkę), do której daszka przyczepiony jest moduł aparatu/kamery. Dzięki temu może on rejestrować obraz dosłownie tuż znad oczu użytkownika, czyli w naturalny sposób oddawać sposób, w jaki postrzega on rzeczywistość. Ciekawy jest też sposób działania czapko-kamery opisywany w patencie. Z jednej strony może ona działać jako typowe urządzenie rejestrujące obraz, reagujące na polecenia użytkownika (np. przyciśnięcie klawisza nagrywania lub wydanie komendy głosowej). Z drugiej – będzie też wyposażona w inteligentny system oceny sytuacji, tak aby nagrywanie automatycznie uruchamiało się na przykład w sytuacji zagrożenia. Do tego dochodzą wbudowane, przydatne dodatki, takie jak GPS (m.in. możliwość wysłania informacji o lokalizacji w sytuacji zagrożenia), mikrofon czy głośnik działający za pośrednictwem kości czaszki. Nie ma natomiast wyświetlacza widocznego dla użytkownika – tym urządzenie wyraźnie różni się od Google Glass. Ale może w wersji 2.0, opuszczany półprzezroczysty ekran umieszczony na stałe od spodu daszka... kto wie?