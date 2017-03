Nowy instax mini 9 od Fujifilm

Odświeżona gama została wyposażona w lusterko do selfie i obiektyw do zbliżeń. Szereg cech znanych z mini 8, takich jak automatyczny pomiar ekspozycji w celu dobrania właściwej przysłony oraz tryb jasnej tonacji, umożliwia wykonywanie jaśniejszych zdjęć. Instax mini 9 jest dostępny w pięciu modnych kolorach: „flamingowy różowy”, „limonkowy”, „kobaltowy”, „przydymiona biel” i „zimny błękit” i zaprojektowany z myślą o gustach wrażliwych na design młodych ludzi, zaczynających przygodę z fotografią. Instax mini 9 dołącza do różnorodnej rodziny produktów: aparatów mini 70, mini 90, WIDE 300 oraz drukarki do smartfonów – instax SHARE SP-2. Aparaty „instax mini” wykorzystają wkłady z filmem światłoczułym „instax mini”, w tym nowy wkład monochromatyczny. Najważniejsze właściwości Lusterko do selfie

Przystawka do zbliżeń (umożliwia fotografowanie już z odległości 35 cm)

Regulacja jasności (tryb jasnej tonacji, łatwe wykonywanie zdjęć w jasnej tonacji)

Prosta obsługa i natychmiastowe zdjęcia Specyfikacja techniczna Produkt instax mini 9 Film światłoczuły FUJIFILM instax mini Format zdjęcia 62 mm × 46 mm Obiektyw 2 komponenty, 2 elementy, f=60 mm, 1:12,7 Wizjer Wizjer optyczny (Real image), 0,37× z regulacją punktu docelowego Ogniskowanie 0,6 m i więcej Prędkość migawki: 1/60 s Kontrola ekspozycji System przełączany ręcznie (wskaźnik LED w światłomierzu) Odwijanie filmu Automatyczne Czas wywoływania filmu Około 90 sekund (w zależności od temperatury otoczenia) Lampa błyskowa Błysk ciągły (automatyczna regulacja światła); czas ładowania: 0,2 s do 6 s (z nowymi bateriami) Efektywny zasięg błysku: 0,6 m – 2,7 m Zasilanie Dwie baterie alkaliczne typu AA 1,5 V Pojemność 100 zdjęć (około 10 wkładów po 10 arkuszy filmu światłoczułego INSTAX mini, przy nowych bateriach AA) Czas automatycznego wyłączenia 5 min Inne Licznik odbitek (liczba nienaświetlonych filmów), okienko podglądu wkładu z filmem Wymiary 116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm Masa 307g (bez baterii, paska i wkładu z filmem)