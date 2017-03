Olympus oficjalnie zamknął rozwój systemu Cztery Trzecie

Od kiedy pojawiły się bezlusterkowce systemu Mikro Cztery Trzecie, Olympus praktycznie zarzucił rozwój swojego systemu lustrzankowego, noszącego nazwę Cztery Trzecie. Co najmniej od sześciu lat nie pojawił się żaden nowy aparat należący do tego systemu, natomiast firma wstrzymywała się z oficjalnym przyznaniem, że wszystkie siły badawczo-rozwojowe przerzucone zostały na młodszy, założony w 2008 roku wspólnie z firmą Panasonic system bezlusterkowców. W końcu jednak doczekaliśmy się oficjalnego "orzeczenia zgonu" Mikro Cztery Trzecie. W najnowszym katalogu Mikro Cztery Trzecie, na stronach prezentujących obiektywy Cztery Trzecie (bo da się je podpiąć przez odpowiednią przejściówkę do bezlusterkowców) pojawiła się informacja, że ich produkcja została zakończona. Umarł król, niech żyje król. Cztery Trzecie rozwijało się dość krótko, to był to system utworzony w 2000 roku, jako partnerstwo Olympusa i Kodaka. Już od modelu E-1 (na zdjęciu powyżej) był to system niezwykle ciekawy, znacznie nowocześniejszy od lustrzankowych systemów Nikona czy Canona, a jednak... nie przetrwał próby czasu. Natomiast Mikro Cztery Trzecie rozkręca się niesamowicie dynamicznie (zwróćcie uwagę na pierwszą stronę, pokazującą, jak wiele firm już ten system rozwija!) i w przyszłym roku świętować będzie 10-lecie.