Panasonic Lumix GH5 sprzedaje się jak świeże bułeczki

pięcioletniej gwarancji oraz klucza aktualizacji oprogramowania DMW-SFU1 umożliwiającego zapis wideo w trybie V-LogL. Użycie klucza aktualizacji oprogramowania uaktywnia również w kamerze tablicę LUT (Look Up Table), umożliwiającą odtwarzanie zapisanych w urządzeniu filmów w trybie V-LogL. „Już na etapie planowania kampanii marketingowych i sprzedażowych nowego aparatu wiedzieliśmy, iż Lumix GH5 jest skazany na sukces. Jego poprzednik Lumix GH4 jest uważany przez wielu specjalistów za najlepszy sprzęt z jakim przyszło im pracować. Tym bardziej ekscytująca jest możliwość oddania w ręce użytkowników modelu, który z pewnością zrewolucjonizuje podejście klientów do tworzenia filmów i pozwoli na uzyskanie idealnych obrazów!” – nie kryje entuzjazmu Klara Ufnalewska, Menedżer Public Relations w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Już rozpoczęły się pierwsze wydania zamówionych aparatów klientom ostatecznym. Promocja przedsprzedaży opierała się o korzyść dla przyszłych posiadaczy Lumixa GH5 w postacioraz. Użycie klucza aktualizacji oprogramowania uaktywnia również w kamerze tablicę LUT (Look Up Table), umożliwiającą odtwarzanie zapisanych w urządzeniu filmów w trybie V-LogL. Idea „A better life, a better World” przyświeca inżynierom Panasonic na każdym poziomie ich pracy. Wiele innowacyjnych urządzeń, które wyszły spod skrzydeł japońskiego koncernu są tego najlepszym przykładem. Majstersztyk, jakim z pewnością są aparaty z serii GH, tylko potwierdza ten trend i wyznacza ścieżki, którymi chce podążać wielu.