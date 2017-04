Aparat typu RAW, surowy i bezkompromisowy: CROZ

Główny korpus aparatu CROZ wykonany jest z kawałka akrylu. Przezroczystego akrylu, pokazującym płytę główną, dwie bateryjki typu AAA i slot kart typu SD (do 32 GB). W płycie głównej jest prostokątny otwór – to "wizjer" tego aparatu, bo wyświetlacza w nim oczywiście nie znajdziemy. Sterowanie? Jednym przyciskiem, służącym do włączania, wyłączania i wykonywania zdjęć. Wszystkie parametry ustawiane są automatycznie, choć aparat oferuje także wbudowane filtry efektowe, np. zdjęcia czarno-białe, efekt sepii czy błękitu. Do tego stałoogniskowy obiektyw wykonany przez firmę Largan (tę samą, która zaopatruje Apple) i matryca CMOS o rozdzielczości 5 mln pikseli. Aparat ma grubość 12 mm, waży 98 gramów (z bateriami) i... kosztuje około 128 dolarów. Prosty nie znaczy tani.