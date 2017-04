Fujifilm SQ10 Instax Square to hybryda fotografii cyfrowej i... natychmiastowej

Fujifilm SQ10 Instax Square wyposażony jest w niedużą matrycę CMOS typu 1/4" o rozdzielczości 3,6 miliona pikseli. Jeśli wydaje się wam, że to zbyt mała rozdzielczość, to warto dodać, że jest ona potrzebna do wykonania kwadratowych "odbitek" w formacie 86×72 mm, które wychodzą bezpośrednio z aparatu. Paczka zawierająca 10 odpowiednio przygotowanych kartek, które ładuje się równocześnie do środka aparatu, kosztuje 17 dolarów. "Cyfrowość" aparatu widoczna jest także w zastosowaniu 3-calowego ekranu LCD o rozdzielczości 460 tysięcy pikseli. Do zdjęć można także dodawać różnego rodzaju filtry i efekty, a także – i to najważniejsza różnica w stosunku do innych Instax-ów – zapisywać je na karcie pamięci typu Micro SD. Ekspozycja ustawiana jest automatycznie, aparat oferuje także automatyczne ustawianie ostrości, wspomagane algorytmami rozpoznawania twarzy w kadrze. Fujifilm SQ10 Instax Square kosztuje 280 dolarów i ma wejść do sprzedaży w maju. Fujifilm Instax Square SQ10 Fujifilm Instax Square SQ10 Fujifilm Instax Square SQ10 Fujifilm Instax Square SQ10 Fujifilm Instax Square SQ10 «»