Nikon ogłasza jubileuszową serię modeli z okazji 100 rocznicy swojego istnienia

Powstała w roku 1917 jako Nippon Kogaku K.K. firma Nikon nieustannie dostarcza wyjątkowych rozwiązań wyznaczających nowe granice w dziedzinie optyki i technologii precyzyjnych. Jubileuszowa seria opatrzona logo z okazji 100 rocznicy istnienia firmy składa się m.in. z dwóch flagowych lustrzanek cyfrowych, doskonałego obiektywu NIKKOR o świetle f/2,8, specjalnego zestawu trzech obiektywów NIKKOR, a także pamiątkowej edycji trzech lornetek. Dostępna będzie również specjalna kolekcja jubileuszowych produktów. Jubileuszowe modele z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon

Model D5 w jubileuszowej edycji z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon D5 jako flagowa lustrzanka cyfrowa firmy Nikon zyskała ciemnoszare metaliczne wykończenie oraz oznaczenie podkreślające wkład firmy Nikon w badanie i podbój kosmosu. Do zestawu dołączona jest specjalna publikacja zawierająca więcej szczegółowych informacji. Aparat D500 w jubileuszowej edycji z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Połączenie elegancji i fotograficznej doskonałości zamknięte w szarym, metalicznie wykończonym body z pamiątkowym logo, to wyróżniające cechy jubileuszowej edycji tego produktu. Model D500 oferowany będzie wraz ze specjalną pokrywką bagnetu korpusu oraz skórzanym paskiem z wytłoczonym logo. Całość zostanie umieszczona w eleganckiej metalowej walizce zawierającej dedykowane logo oraz numer seryjny. Obiektyw NIKKOR 70-200E w jubileuszowej edycji z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Obiektyw AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR w jubileuszowej edycji jest dodatkowo dostarczany z zestawem soczewek pokazujących wewnętrzny układ optyczny i specjalnie elementy ekspozycyjne, dzięki którym można oglądać tajniki budowy obiektywu. Potrójny zestaw obiektywów NIKKOR zoom f/2.8 w jubileuszowej edycji z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Obiektywy NIKKOR są synonimem technologii optycznych firmy Nikon. Pamiątkowy zestaw składa się z trzech obiektywów z zoomem o maksymalnej przysłonie f/2,8, które są najlepszymi reprezentantami marki NIKKOR: szerokokątny obiektyw AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, standardowy obiektyw AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR oraz teleobiektyw AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR. Każdy z trzech obiektywów w zestawie jest opatrzony jubileuszowym numerem seryjnym. Lornetki WX 7×50 IF i WX 10×50 IF w jubileuszowej edycji z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon W tej edycji nowe lornetki serii WX o ultra-szerokim polu widzenia (WX 7×50 IF i WX 10×50 IF) opatrzone są specjalnym numerem seryjnym umieszczonym u góry środkowej osi oraz jubileuszowym logo umieszczonym u dołu środkowej osi lornetki. Modele te będą oferowane w zestawie z eleganckim skórzanym paskiem WX oraz standardowym paskiem na szyję. Łącznie lornetki będą dostępne w ograniczonej liczbie stu sztuk (dotyczy to w sumie modeli 7×50 i 10×50). Lornetka 8×30 E II w jubileuszowej edycji z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Jubileuszowa edycja lornetki 8×30E II firmy Nikon – produktu o konwencjonalnej, klasycznej budowie, od początku cenionego i popularnego wśród swoich użytkowników. Wersja ta wyróżnia się pamiątkowym logo i eleganckim, szarym, metalicznym wykończeniem. Dostępna będzie w zestawie ze dedykowanym paskiem i futerałem. Model Nikon I w jubileuszowej kryształowej wersji z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Olśniewająca, wysadzana kryształami replika pierwszego aparatu z obiektywem 35 mm firmy Nikon wyprodukowanego w 1948 roku – kultowego modelu I – stworzona przez firmę Swarovski, najlepszego na świecie producenta kryształów. Jubileuszowa kolekcja przypinek z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Kolekcja przypinek z wizerunkami kultowych i popularnych produktów firmy Nikon, wraz z dedykowanym logotypem powstałym z okazji stulecia istnienia firmy. Jubileuszowy pasek do aparatów klasy premium z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Wykonany w całości z najlepszej włoskiej skóry, co gwarantuje jego niezwykłą wytrzymałość i wieloletnie użytkowanie. Jubileuszowa miniatura aparatu serii F z okazji 100 rocznicy istnienia firmy Nikon Wiernie odwzorowany model kultowego aparatu Nikon F w skali 1/2 – pierwszego flagowego aparatu firmy Nikon, który wyznaczył światowe standardy dla lustrzanek.