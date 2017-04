Nowa seria lornetek WX firmy Nikon

Zaprojektowane z myślą o wymagających amatorach astronomii, lornetki te wyposażone są w korektor krzywizny pola, który kompensuje jego kształt, dając doskonałą ostrością obrazu w całym, ogromnym polu widzenia. Całkowite wewnętrzne odbicie światła i jego wysoka transmisja w pryzmatach Abbe-Koeniga zapewniają wysoką jasność obrazu dopełniającą optyczne walory ultraszerokiego pola widzenia. Każdy tubus wyposażony został w trzy soczewki ze szkła ED (o superniskiej dyspersji), które zapewniają kontrastowy obraz o wysokiej rozdzielczości pozbawiony aberracji chromatycznej. Pozwoli to ujrzeć subtelne różnice kolorystyki obiektów „głębokiego nieba”, również na obrzeżach pola widzenia. Dla bardziej kontrastowego obrazu, wszystkie soczewki i pryzmaty pokryto wysokiej jakości wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi, zapewniającymi najwyższą możliwą transmisję światła w całym paśmie widzialnym. Aby zaoferować wszystkim obserwatorom – niezależnie od tego, czy noszą okulary – znakomite doznania wizualne, konstruktorzy lornetek Nikon WX poradzili sobie z poważnym wyzwaniem projektowym, oferując duże odsunięcie źrenicy wyjściowej w połączeniu z dużym polem widzenia okularów. Lornetki WX 7x50 IF posiadają pozorne pole widzenia 66,6° oraz odsunięcie źrenicy wyjściowej 17,7 mm. Lornetki WX 10x50 IF posiadają pozorne pole widzenia 76,4° oraz odsunięcie źrenicy wyjściowej 15,3 mm. Odlew magnezowy sprawia, że korpus jest zarazem lekki i solidny, podczas gdy obrotowo-przesuwne gumowe muszle oczne umożliwiają wygodne korzystanie z lornetki – bez względu na czas trwania obserwacji nieba. Dzięki unikalnej kombinacji wielkości źrenicy wyjściowej, wielkości pola widzenia oraz mobilności, lornetki te stanowią doskonałą alternatywę dla małych refraktorów klasy „wide field” używanych z nasadkami bino. Warto zauważyć, że żadna kombinacja małego refraktora, nasadki bino i wymiennych okularów nie oferuje tak jasnego, szerokiego pola widzenia całkowicie pozbawionego winietowania. Oba modele dostępne są w ekskluzywnych edycjach z okazji setnej rocznicy, opatrzonych logo jubileuszu wydrukowanym na podstawie przegubu, oznakowanych wygrawerowanym numerem seryjnym na górnej powierzchni przegubu oraz wyposażonych w specjalny skórzany pasek WX upamiętniający 100-lecie istnienia firmy. Edycje trafią do sprzedaży w ograniczonej łącznej liczbie maksymalnie 100 sztuk obu modeli razem. Najważniejsze cechy Wykorzystanie okularów o najwyższej jakości optyki pozwala uzyskać superszerokie pole widzenia. Zminimalizowanie astygmatyzmu i zjawiska komy przekłada się na ostry obraz, przy jednoczesnym utrzymaniu jego ostrości do brzegu pola widzenia. Nie dostrzegając diafragmy, można poczuć się jak po ”zanurzeniu” w obrazie lub podczas spaceru kosmicznego po niebie pełnym gwiazd.

Korektor krzywizny pola kompensuje płaskość obrazu dawanego przez obiektyw co zapewnia uzyskanie punktowych obrazów gwiazd w całym polu widzenia. W praktyce oznacza to uzyskanie zasięgu gwiazdowego zbliżonego do teoretycznego, a obiekty o charakterze rozciągłym, jak mgławice, galaktyki czy komety, będą szczególnie dobrze widoczne.

Dzięki zastosowaniu trzech soczewek ED (o superniskiej dyspersji) w każdym tubusie, aberracja chromatyczna w całym polu widzenia korygowana jest szczególnie skutecznie, co pozwala uzyskać kontrastowy obraz o wysokiej rozdzielczości.

Dla bardziej naturalnego i kontrastowego obrazu o jednolicie wysokiej transmisji światła w całym paśmie widzialnym, wszystkie soczewki i pryzmaty pokryto wysokiej jakości wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi. Umożliwiają one wierne odwzorowanie subtelnej kolorystyki obiektów nocnego nieba.

Aby osiągnąć jeszcze jaśniejsze pole widzenia zastosowano pryzmaty Abbe-Koeniga działające zgodnie z zasadą całkowitego wewnętrznego odbicia, a więc nie powodując strat światła. Umożliwi to osiągnięcie zasięgu gwiazdowego zbliżonego do teoretycznego.

Użycie specjalnej powłoki korygującej na powierzchniach dachowych w pryzmatach Abbe-Koeniga – kompensującej przesunięcia fazowe światła odbijanego wewnątrz pryzmatów – pozwala otrzymać obraz o wysokim kontraście i rozdzielczości.

Konstrukcja optyczna, której zaletą jest zarówno superszerokie pole widzenia, jak i duże odsunięcie źrenicy wyjściowej. Wyjątkowo szerokim polem widzenia mogą wygodnie i w pełnym zakresie cieszyć się również osoby noszące okulary.

Wszystkie soczewki i pryzmaty zostały wykonane ze szkła optycznego niezawierające arsenu ani ołowiu.

Obrotowo-przesuwne gumowe muszle oczne z blokowaniem ustawienia w sześciu pozycjach ułatwiają przystawienie lornetki do oczu w odległości odpowiedniej do objęcia wzrokiem całego pola widzenia.

Pierścień korekcji dioptrażu ze wskaźnikiem ułatwiającym regulację ostrości.

Wodoszczelna konstrukcja, która nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku zanurzenia w wodzie na maksymalną głębokość 5 metrów przez 10 minut. (W warunkach testowych firmy Nikon. Lornetki nie są przeznaczone do użytkowania pod wodą).

Hermetyczna, wypełniona azotem konstrukcja korpusu, która nie dopuszcza do zaparowania wnętrza systemu optycznego i przeciwdziała rozwojowi pleśni, nawet przy znacznych wahaniach temperatury.

Solidny, a jednocześnie lekki korpus ze stopu magnezu ułatwia obserwację „z ręki”.

Na obiektywach można zamontować filtry w rozmiarze 55 mm (P=0,75).

Lornetki wyposażono w adapter do statywu (TRA-4) umożliwiający bezpieczne zamocowanie na statywie lub montażu paralaktycznym.