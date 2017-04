Nowy szerokokątny zoom Panasonica do Mikro Cztery Trzecie

Leica DG Vario-Elmarit 8-18 mm f/2,8-4 ASPH oferuje – w przeliczeniu na format małoobrazkowy – zakres 16–36 mm, a zatem od bardzo szerokokątnego do umiarkowanie szerokokątnego. Mimo to Panasonicowi udało się zachować stosunkowo płaską przednią soczewkę, a co za tym idzie – możliwość wygodnego mocowania filtrów. Nie ma wątpliwości, że ten szerokokątny zoom jest dobrym uzupełnieniem do pokazanego wcześniej 12–60 mm (24–120 mm). Konstrukcja optyczna obiektywu składa się z 15 elementów, w tym czterech soczewek o asferycznym kształcie. Część elementów wykonana jest ze szkła ED i UHR. Soczewki pokryte są też specjalną warstwą likwidującą odblaski o nazwie Nano Surface. Obiektyw jest także uszczelniony, odporny na deszcz i zabrudzenia, a także niskie temperatury (do -10 stopni). Cena obiektywu, który do sprzedaży wejdzie ostatecznie w maju, to 1100 dolarów.