Panasonic Lumix DC-TZ90 to mały kompakt z zoomem 30x

Panasonic Lumix DC-TZ90 używa tego samego obiektywu, oferującego zakres ogniskowych (w przeliczeniu na mały obrazek) 24–720 mm, a zatem od użytecznego szerokokątnego, po długie tele. Do tego dochodzi matryca CMOS o rozdzielczości 20,3 mln pikseli i 3-calowy, dotykowy ekran, który teraz dodatkowo można obracać o 180 stopni. Po co? Wiadomo. Warto też wspomnieć o filmach wideo nagrywanych w rozdzielczości 4K, a także funkcjach Post Focus (ustawianie ostrości po wykonaniu zdjęcia) i Focus Stacking (łączenie zdjęć w celu zwiększenia sumarycznej głębi ostrości). Panasonic Lumix DC-TZ90 wejdzie do sprzedaży w maju, w cenie 450 dolarów.