Do tej pory Sigma miała w swojej ofercie pięć obiektywów Cine Prime, przeznaczone do profesjonalnego nagrywania materiałów wideo. Obecnie doszły do tej rodziny jeszcze dwie konstrukcje: szerokokątny Cine High Speed 14 mm T2 oraz teleobiektyw Cine FF High Speed 135 mm T2.

Tak jak inne obiektywy z tej serii będą one przeznaczone do współpracy z kamerami i aparatami pełnoklatkowymi. Dostępne będą z mocowaniami PL, EF oraz Sony E. Co ciekawe, Sigma oferuje też użytkownikom swoich obiektywów Cine Prime możliwość zmiany mocowania obiektywu z canonowskiego EF na Sony E, lub odwrotnie. Ceny obiektywów nie zostały na razie podane.