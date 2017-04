Sztuczna inteligencja w roli… strażnika

Intel Movidius oferuje rozwiązania technologiczne, które pozwalają zastosować mechanizmy sztucznej inteligencji w kamerach do monitoringu wideo. Technologie Movidius zostały opracowane w celu udostępnienia najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w urządzeniach o bardzo niskim zużyciu energii. Dzięki zastosowaniu jednostek przetwarzania obrazu Myriad 2 firma Dahua była w stanie zaimplementować zaawansowane głębokie sieci neuronowe w samych kamerach, które mogą funkcjonować również bez dostępu do zasobów obliczeniowych umieszczonych w chmurze. - Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwalają wdrożyć tego rodzaju technologie w produktach oferowanych na rynku. Poziom zużycia energii jest tak niski, że pozwala na umieszczenie takich rozwiązań w samych kamerach — powiedział Remi El-Ouazzane, wiceprezes działu New Technology Group w Intelu i dyrektor generalny firmy Movidius. - Jednostka Myriad 2 oferuje ogromną moc obliczeniową, którą mogą wykorzystywać głębokie sieci neuronowe, a jednocześnie charakteryzuje się poborem mocy nieprzekraczającym jednego wata. Dzięki temu firma Dahua była w stanie stworzyć jedne z najinteligentniejszych produktów, jakie kiedykolwiek pojawiły się na rynku”. Intel sfinalizował zakup firmy Movidius w listopadzie 2016 r. Zaawansowana platforma przetwarzania obrazu w ramach urządzenia, opracowana przez firmę Movidius, w połączeniu z rozwiązaniem do wykrywania głębi, czyli technologią Intel RealSense, pozwalają stworzyć maszyny autonomiczne, które będą widzieć w trzech wymiarach i rozpoznawać otoczenie, w jakim działają, a także poruszać się w nim w odpowiedni sposób.