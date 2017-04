Tak ostatecznie wygląda aparat z 16 obiektywami

Light L16 to płaski, pozbawiony wysuwających się części apart niewiele grubszy od smartfona, zaprezentowany pierwotnie pod koniec 2015 roku . Dzięki specjalnym algorytmom łączy obraz rejestrowany przez 16 obiektywów, rejestrując zdjęcia o efektywnej rozdzielczości 52 milionów pikseli i oferując "zoom" stanowiący ekwiwalent 35–150 mm. A wszystko to, mimo że żaden z jego obiektywów nie jest "szkłem" typu zoom: to sześć teleobiektywów 150 mm f/2,4, pięć obiektywów 70 mm f/2,0 i pięć szerokokątnych 28 mm f/2,0. Na dodatek przenoszą one obraz na matryce o rozdzielczości nie 52, ale 13 milionów pikseli. Ostateczny wygląd aparatu zmienił się nieco w stosunku do pierwowzoru. Przede wszystkim lampa błyskowa umieszczona została w zupełnie innym miejscu - już nie pod logo, ale bliżej centrum aparatu, między obiektywami. Przesunięty został też nieco czujnik laserowy, wspomagający ustawianie ostrości na krótkich dystansach, zaś uchwyt aparatu stał się jeszcze bardziej płaski. Oto, jak wygląda finalna wersja Light L16: Light L16 Light L16 Light L16 Light L16 Light L16 «»