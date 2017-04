Xiaomi pokazało niedrogą kamerę 360

Mi Panoramic Camera ma kosztować 250 dol., czyli ok. 1000 zł. Jej parametry, jak na taką cenę prezentują się nadzwyczaj dobrze. Kamera została wyposażona w dwa obiektywy typu rybie oko, których łączna rozdzielczość, jeśli chodzi o zdjęcia 360 to 6912 x 3456 px (czyli 7K). W przypadku filmowania, rozmiar obrazu jest trochę mniejszy: 2456 x 1728 px w przypadku filmów nagrywanych w 30 klatkach i 2304 x 1152 px w 60 fps. Kamera Xiaomi może pochwalić się również certyfikatem IP67 oraz 6-osiową, cyfrową stabilizacją obrazu. Czas nagrywania na jednej baterii to, według danych od producenta, 75 minut. Wynik ten udało się uzyskać dzięki akumulatorowi o pojemności 1600 mAh. Mi Panoramic Camera obsługuje karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB. Nie wiemy jeszcze, czy Xiaomi planuje oficjalną dystrybucję Mi Panoramic Camera w Europie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić ją sobie do Polski przez internet.