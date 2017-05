Domowa kamera wie, co filmuje

Dzięki rozpoznawaniu twarzy kamera odróżni domowników od nieproszonych gości. A wprowadzenie profili dorosłych, dzieci i zwierząt umożliwi bardziej precyzyjne zdefiniowanie sytuacji, w których jesteśmy informowani o rejestrowanych wydarzeniach. Możemy w ten sposób sprawdzić, czy podopieczni wracają do domu prosto ze szkoły, czy pies był na spacerze, lub czy nasz kot nie wskakuje tam gdzie nie powinien. Aplikacja na telefonie przyjmuje polecenia głosowe w postaci całych zdań, w ten sposób informujemy ją w jakiej sytuacji wysłać powiadomienie, a także wyszukujemy konkretne sytuacje, które zostały zarejestrowane, z uwzględnieniem uczestników, czynności i pory dnia. Lighthouse łączy funkcjonalności kilku urządzeń, takich jak Netatmo Welcome, Netatmo Presence czy Nest Aware, dodatkowo wzbogacając je o kilka wcześniej niespotykanych opcji. Sprzedaż rozpocznie się we wrześniu, cena urządzenia i rocznej subskrypcji wyniesie 400 dolarów. Na razie kamera ma być dostępna wyłącznie w USA.