AMD Vega - nowa architektura układów graficznych

Vega ma nadawać się idealnie do przetwarzania ogromnych ilości danych wymagających szybkiego dostępu do pamięci. Podsystem pamięci kart z rodziny Vega umożliwia adresowanie bardzo dużych zestawów danych w różnych rodzajach pamięci. Kontroler w układach graficznych może uzyskać dostęp zarówno do pamięci podręcznej w ramach zintegrowanych modułów (pakietów), jak i poza nimi w elastyczny, programowalny sposób przy użyciu technik precyzyjnego przenoszenia danych. Wśród najważniejszych nowości GPU nowej generacji od AMD znajdziemy: Zaawansowany podsystem pamięci - wykorzystanie technologii HBM2, która pozwala transferować terabajty danych w każdej sekundzie (podwojenie przepustowości-na- pin w porównaniu z poprzednią generacją HBM). Moduły HBM2 oferują większą pojemność zajmując mniej niż połowę miejsca wymaganego przez podsystem GDDR5. Architektura kart graficznych Vega została zoptymalizowana pod kątem strumieniowania bardzo dużych zestawów danych i może działać z wieloma rodzajami pamięci o wielkości adresowej dochodzącej aż do 512 TB

Silnik geometryczny nowej generacji - pozwoli programiście skorzystać na efektywności przetwarzania złożonej geometrii, a przy tym zapewnić przeszło 200-procentowy zysk przepustowości przypadający na jeden takt zegara w porównaniu z poprzednimi generacjami kart Radeon. Nowe rozwiązanie cechuje również ulepszony mechanizm kontroli obciążenia, którym steruje inteligentny dystrybutor zapewniając stabilną wydajność. Silnik obliczeniowy nowej generacji -w rdzeniu nowej architektury jest nowy mechanizm, który na bazie elastycznych jednostek obliczeniowych może natywnie przetwarzać 8-, 16-, 32- i 64-bitowe operacje w każdym cyklu zegara 2 . Jednostki te są tak zoptymalizowane, żeby osiągać znacząco wyższe częstotliwości niż poprzednie generacje.

Zaawansowany silnik wyświetlania - nowy mechanizm kontroli pikseli wykorzystuje technologię DSBR (Draw Stream Binning Rasterizer), która została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność i efektywność energetyczną. Umożliwia on też obsługę pikseli w trybie „fetch once, shade once" dzięki zastosowaniu wbudowanego, inteligentnego systemu wstępnego usuwania niewidocznych pikseli z finalnie prezentowanej sceny. Silnik wyświetlania w kartach graficznych z rodziny Vega jest połączony z pamięcią podręczną drugiego poziomu, co pozwala na znaczącą redukcję nadmiarowego obciążenia w trakcie zadań, które polegają na częstych operacjach typu „czytaj-po-zapisie". Produkty wykorzystujące nową architekturę pojawią się na rynku w pierwszej połowie 2017 roku.