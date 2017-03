Nvidia wprowadza na rynek najszybszą na świecie kartę graficzną do gier

W karcie graficznej GeForce GTX 1080 Ti drzemie prawdziwa potęga – jej wydajność w grach jest większa o 35% w porównaniu z kartą GTX 1080. Nowy model wyposażono w 11 GB pamięci GDDR5X następnej generacji o przepustowości 11 Gb/s. Karty graficzne GTX 1080 Ti, w tym model NVIDIA Founders Edition, będzie można kupić u partnerów firmy NVIDIA na całym świecie od dnia 10 marca, w cenach od 699 USD. Karta graficzna GeForce GTX 1080 Ti spełnia najwyższe wymagania stawiane przez gry w rozdzielczości 4K i 5K, efekty HDR w DX12 oraz wirtualną rzeczywistość. Poniżej najważniejsze cechy tego modelu: Larta GTX 1080 Ti została wyposażona w 3584 rdzenie Nvidia CUDA i pamięć o rozmiarze 11 GB i przepustowości – 11 Gb/s. W efekcie jest ona wydajniejsza o 35 od modelu GeForce GTX 1080, a w porównaniu z modelem GTX 1070 jest szybsza o 78%. GTX 1080 Ti prześciga też kartę Nvidia Titan X Pascal, która kosztuje 1200 USD i jest przeznaczona do zadań związanych z nauczaniem maszynowym i sztuczną inteligencją.

Nowa generacja architektury pamięci: GTX 1080 Ti to pierwsza karta graficzna na świecie wyposażona w pamięć G5X nowej generacji firmy Micron. 11 GB pamięci G5X pracującej z ogromną prędkością – 11 Gb/s – zapewnia przepustowość niespotykaną dotychczas w jakiejkolwiek karcie graficznej do gier. Nowy model jest także przyjazny dla graczy zainteresowanych podkręcaniem.

Zaawansowany proces FinFET: karta GTX 1080 Ti została wyprodukowana z użyciem najnowocześniejszego procesu FiNFET. 12 miliardów tranzystorów zawartych w tym układzie zapewniają znacznie większą wydajność i efektywność energetyczną od modeli z poprzedniej generacji.

GTX 1080 Ti to również wydajny układ chłodzenia z komorą parową o wysokim przepływie powietrza, a także siedmiofazowy układ zasilający z 14 wysokowydajnymi podwójnymi tranzystorami unipolarnymi.

Obsługa nowoczesnych technik graficznych: 4K, VR, Nvidia G-Sync HDR i Nvidia GameWorks zapewniających kinowe i interaktywne wrażenia w połączeniu z wysoką płynnością rozgrywki. Karty graficzne GeForce GTX 1080Ti, w tym karta Nvidia Founders Edition, będą dostępne na całym świecie w 238 krajach i regionach od 10 marca, od oficjalnych partnerów, w tym firm Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY i Zotac. Zamówienia w przedsprzedaży będą przyjmowane na stronie internetowej Nvidia od godz. 17:00 w dniu 2 marca.