AMD gotowy na Windows 10 Creators Update

Windows Game Mode – tryb gracza alokuje większe zasoby procesora i karty graficznej dla gier, dzięki czemu pozwala zwiększyć wydajność o 2-5%, a także zapewnić maksymalną możliwą wydajność bez spowolnień wywołanych innych aplikacjami. Gry będą także wciąż kompatybilne w trybie pełnoekranowym, bezramkowym trybie pełnoekranowym oraz przy otwarciu ich w oknie. Dla profesjonalistów: Większe bezpieczeństwo – Windows 10 Creators Update dodaje nowe narzędzia, aby wrażliwe dane i prawa pozostały bezpieczne na stacji roboczej. Wśród nich jest Windows Defender Security Center, czyli pojedynczy panel do kontroli wszystkich ustawień ochrony w jednym miejscu, a także Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) i Windows Hello for Business.

Ulepszone wsparcie HDR dla profesjonalistów – specjaliści od multimediów i rozrywki pracujący z treściami HDR także skorzystają na ulepszonej obsłudze HDR w Creators Update we wszystkich trybach: pełnoekranowym, bezramkowym pełnoekranowym oraz przy otwarciu programu w oknie. Wraz z obsługą dla Windows 10 Creators Update, nowy pakiet Radeon Pro Software 17.4.2 umożliwia profesjonalistom tworzenie i przeglądanie treści w 8K w ich natywnej rozdzielczości przy użyciu nadchodzącej technologii Radeon Pro Solid State Graphics (SSG). Dzięki niej możliwa będzie post-produkcja wideo 8K w czasie rzeczywistym. Nowa wersja sterowników zapewnia też sprzętowe wsparcie 8K dla wyjść wideo aktualnej generacji kart Radeon Pro WX 7100, 5100 i 4100.