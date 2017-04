AMD przedstawia nową serię kart graficznych: Raden 500

Karty graficzne z tej rodziny zostały zaprojektowane w szczególności pod kątem ulepszania systemów PC, tj. dla 9 spośród 10 graczy, którzy dziś korzystają z przestarzałej technologii i nie mogą cieszyć się optymalnymi możliwościami we współczesnych grach, płynnie działającym VR czy najnowszymi standardami wyświetlania obrazu. Wśród najlepszych cech nowej serii kart Radeon RX 500 są następujące funkcje i technologie: Optymalna obsługa gier w trybach DirectX 12 i Vulkan – karty graficzne Radeon serii RX 500 to druga generacja układów z rodziny Polaris. Ta architektura została zaprojektowana dla uzyskiwania niezwykle wysokiej wydajności przy wykorzystaniu niskopoziomowych API następnej generacji, czyli DirectX 12 oraz Vulkan, a dzięki asynchroniczności oferuje ponadto znakomite działanie systemów VR³. Układy graficzne kart Radeon serii RX 500 zostały jeszcze ulepszone, dzięki czemu oferują wyższe częstotliwości taktowania rdzeni, lepszą efektywność w spoczynku i przy obsłudze konfiguracji wielomonitorowych oraz dostosowaną do wymagań graczy kontrolę nad parametrami pracy sprzętu.

– dzięki 2 GB pamięci GDDR5 karta ta zapewnia średnio o 57% wyższą wydajność niż Radeon R7 360[ix] w najbardziej popularnych grach na świecie przy sugerowanej cenie wyjściowej na poziomie 99 USD. Radeon RX 550: pierwszy krok do grania – dzięki 2 GB pamięci GDDR5 model ten zapewnia średnio 4-krotnie wyższą wydajność niż zintegrowane układy graficzne i 1,7-krotnie wyższą w porównaniu z kartą graficzną Radeon R7 250 przy sugerowanej cenie wyjściowej na poziomie 79 USD. Radeon RX 550 to ponadto idealne rozwiązanie do komputerów stanowiących centrum domowej rozrywki (HTPC), ponieważ pojawi się w wielu nisko-profilowych odmianach dla małoformatowych obudów, a także wspiera HDMI 4K60 oraz odtwarzanie treści 4K zakodowanej z użyciem HEVC⁵. Jest to ponadto produkt gotowy na HDR obsługując technologię Radeon FreeSync 2, która zapewnia płynną, pozbawioną rozerwań obrazu rozgrywkę. Karty graficzne Radeon RX 580 i 570 od najważniejszych producentów są dostępne już dziś u sprzedawców na całym świecie, a model Radeon RX 550 powinien być dostępny 20 kwietnia. Karta Radeon RX 560 zostanie wprowadzona w maju.