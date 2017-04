Radeon Pro Duo - nowa karta graficzna dla profesjonalistów

Nowa karta graficzna Radeon Pro Duo jest wyposażona w 32 GB ultra-szybkiej pamięci GDDR5, aby mogła operować na większych zestawach danych, bardziej skomplikowanych modelach 3D, plikach wideo o większej rozdzielczości oraz jeszcze bardziej złożonych projektach zespołów montażowych. Operując przy maksymalnej mocy na poziomie 250 W karta ta wykorzystuje 72 jednostki obliczeniowe (CU, Compute Units), tj. 4608 procesory strumieniowe uzyskując łączną wydajność na poziomie 11,45 TFlops w obliczeniach pojedynczej precyzji i dwukrotnie większą przepustowość geometryczną niż Radeon Pro WX 7100 2 . Radeon Pro Duo umożliwia profesjonalistom pracę na nawet czterech ekranach 4K 60 Hz na raz albo na najnowszych monitorach 8K 30 Hz przy wykorzystaniu pojedynczego kabla albo też wyświetlaczach 8K 60 Hz korzystając z dwóch.

Projekt karty graficznej Radeon Pro Duo bazujący na dwóch oddzielnych układach graficznych zapewnia profesjonalistom elastyczność w rozprawianiu się z zadaniami oraz umożliwia zupełnie płynne przełączanie się między aplikacjami poprzez przypisywanie zasobów do każdej z nich. Połączenie mocy i elastyczności dwóch układów graficznych czyni z kart Radeon Pro Duo idealne rozwiązanie do współczesnych zaawansowanych zadań, w tym do profesjonalnego tworzenia treści VR. Wirtualna rzeczywistość to punkt zwrotny w branży multimediów i jednocześnie coraz częściej gości dziś w studiach. Technologie AMD LiquidVR też są obsługiwane przez wiodące w branży silniki renderujące w czasie rzeczywistym, w tym Unity i Unreal, dzięki czemu pomagają zapewnić płynne, komfortowe i responsywne doznania w warunkach wirtualnej rzeczywistości.

Radeon Pro Duo powinien pojawić się na rynku z końcem maja w cenie sugerowanej na poziomie 999 USD.