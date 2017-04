Radeon RX 580 Nitro+ w wersji Limited Edition

Sapphire Technology rozszerzył ofertę kart graficznych Nitro+ o model Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Wyselekcjonowane układy graficzne Polaris wykonane w usprawnionym procesie technologicznym 14 nm FinFET, dodatkowe wentylatory z podświetleniem LED oraz możliwością wymiany sprawiają, że jest to najwydajniejsza i najlepiej prezentująca się karta z serii Nitro. Równolegle z mocno przetaktowanym, limitowanym ilościowo modelem, marka Sapphire wprowadza też do sprzedaży karty Nitro+ Radeon RX 580 oraz Nitro+ Radeon RX 570. Dedykowane wymagającym graczom Nieustannie usprawniany proces technologiczny 14 nm FinFET zapewnia lepszą energooszczędność najnowszych układów Polaris zastosowanych w kartach Nitro+ Radeon RX 580 oraz Nitro+ Radeon RX 570. Dzięki temu częstotliwość pracy rdzeni tych kart została zwiększona, co pozwoliło uzyskać wydajność wyższą nawet o 10% w porównaniu z poprzednią generacją. Chcąc zapewnić dodatkowy potencjał podkręcania, marka Sapphire wyposaża karty Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition w wyselekcjonowane egzemplarze chipów. Fabrycznie przetaktowane rdzenie standardowej wersji Nitro+ RX 580, pracują w trybie Boost z częstotliwością 1411 MHz – zarówno w wersji wyposażonej w 8, jak i 4 GB pamięci. Wersja Limited Edition z 8 GB pamięci, oferuje jeszcze wyższe taktowanie w trybie Boost sięgające 1450 MHz. Procesory graficzne kart z serii Radeon RX 500 bazują na architekturze Polaris. Oferuje ona udoskonalony silnik geometrii, nowy silnik wyświetlania, zoptymalizowaną pamięć podręczną oraz asynchroniczne jednostki cieniujące. Dzięki 2304 procesorom strumieniowym Nitro+ Radeon RX 580 nadaje się od obsługi nowych gier w rozdzielczości 1080p lub wyższej oraz technologii VR. Karty Nitro+ Radeon RX 570 wyposażono w 2048 procesorów strumieniowych. Charakteryzują się one fabrycznie podniesioną częstotliwością rdzenia w trybie Boost wynoszącą 1340 MHz. Nitro+ RX 570 występuje w odmianie 8 oraz 4 GB. Nowy układ chłodzenia Dual X Układ chłodzenia Dual-X zastosowany w kartach Nitro+ RX 580 oraz Nitro+ RX 570 został kompleksowo przebudowany. Zaprojektowano go z myślą o parametrach znacznie przekraczających standardowe specyfikacje układów RX 580 oraz RX 570. Dual-X pracuje ciszej nawet o 12 dbA w porównaniu z kartami poprzedniej generacji, jednocześnie utrzymując wyraźnie niższe temperatury komponentów karty. Jest to wynik zastosowania innej konfiguracji heatpipe (2x 8 mm + 2x 6 mm) oraz większej powierzchni radiatora. Ponadto usprawniono system Intelligent Fan Control III, który obecnie oferuje większą precyzję sterowania pracą wentylatorów. Możliwa różnica pomiędzy stanem faktycznym, a zadaną prędkością obrotową została zmniejszona z 10% do 3,2%. Wersja Limited Edition: dodatkowe wentylatory z podświetleniem LED, wyjątkowy wygląd Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition marki Sapphire jest nie tylko najwydajniejszym modelem serii Nitro+, ale również unikalnie wyglądającym. Na potrzeby późniejszych modyfikacji i zmian, do karty jest załączona dodatkowa para półprzezroczystych wentylatorów z błękitnym podświetleniem LED. Technologia Sapphire Quick Connect umożliwia użytkownikom łatwą i szybką wymianę fabrycznie montowanych czarnych wentylatorów bez utraty gwarancji. Półprzezroczyste i podświetlane wentylatory dodatkowo podkreślą walory estetyczne obudowy w kolorze Gun Metal występującej wyłącznie w kartach w wersji Limited Edition. Kolejnym elementem wyróżniającym kartę jest Nitro Glow – stylowe podświetlenie RGB LED bocznej krawędzi karty. Jego regulacja odbywa się za pośrednictwem oprogramowania Sapphire TriXX 3.0. Możliwość wyboru Wszystkie karty Nitro+ Radeon RX 580 oraz Nitro+ Radeon RX 570 dysponują złączami zasilania 8-pin oraz 6-pin PCI Express. Przy korzystaniu z fabrycznych zegarów karty, podłączenie wtyczki do drugiego z nich jest opcjonalne. Zaleca się korzystać z obu złącz głównie w przypadku podkręcania. Ponadto karty wyposażono w podwójny interfejs UEFI, który umożliwia wybór pomiędzy pracą w trybie Boost i Silent. Tryb Boost zapewnia maksymalną wydajność w grach, natomiast ustawienia trybu Silent przygotowano z myślą o użytkownikach ceniących cichą pracę komputera. Radeon Software Crimson ReLive Najnowsza wersja edycji ReLive oferuje dodatkowe atuty dla graczy w postaci możliwości nagrywania rozgrywek oraz ich strumieniowania, a także funkcję Radeon Chill zapewniającą optymalizację poboru energii elektrycznej. Radeon Chill –funkcja obniżająca zużycie energii elektrycznej Radeon Chill umożliwia obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zredukowanie temperatury karty poprzez dynamiczne regulowanie liczby wyświetlanych klatek animacji na sekundę. Regulacja następuje w zależności od ruchów wykonywanych przez postać w grze. Podczas dynamicznych fragmentów rozgrywki wyświetlana jest możliwie największa liczba klatek animacji na sekundę. Kiedy postać w grze przestaje się poruszać, liczba wyświetlanych klatek animacji na sekundę zostaje zmniejszona. Sugerowane ceny kart Sapphire: Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition – 1 370 PLN

Nitro+ Radeon RX 580 8 GB – 1 260 PLN

Nitro+ Radeon RX 580 4 GB – 1 100 PLN

Nitro+ Radeon RX 570 8 GB – 1 100 PLN

Nitro+ Radeon RX 570 4 GB – 980 PLN Produkty są objęte dwuletnią gwarancją producenta.