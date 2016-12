Nintendo Switch będzie dwukrotnie szybsze po zadokowaniu

Anonimowe źródła, na które powołuje się redakcja Eurogamera twierdzą bowiem, że Switch ma tak jakby dwie specyfikacje. Jeśli chcemy grać na Switchu bez zadokowania konsoli procesor Nvidia Tegra działać będzie z taktowaniem 307,2 MHZ. Zapamiętajcie przez chwilę tę liczbę. Jeśli zadokujemy konsolę, częstotliwość procesora wzrośnie do 768 MHz. Z poprzednich plotek nie wynika jednak, żeby dock do Nintendo Switch miał cokolwiek więcej, oprócz dodatkowego wentylatora. Ale czy jeden wiatrak jest w stanie sprawić, że taktowanie procesora konsoli wzrośnie ponad dwukrotnie? Być może Nintendo nie mówi nam (jeszcze) wszystkiego. Być może również powyższe cyfry to tylko plotki - jeśli tak nie jest, Switch będzie trochę innym sprzętem, niż to co obiecywało nam do tej pory Nintendo, czyli konsolę, na której można grać wszędzie, nie przejmując się o moc obliczeniową.