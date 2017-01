Dotykowy panel Nintendo Switch w akcji [wideo]

Nintendo najprawdopodobniej nie chce by Switcha postrzegano jako konkurencję dla 3DS-a. Wyraźnie widać, że producent reklamuje nową konsolę jako hybrydę, z wyraźnym naciskiem jednak na zastosowanie domowe. Być może to właśnie z tej przyczyny do tej pory nie zaprezentowano w akcji ekranu dotykowego. Na szczęście jeden z youtuberów obecnych na evencie Nintendo prezentującym urządzenie zdołał nagrać stosowny materiał. Widzimy na nim, że wyświetlacz doskonale radzi sobie z obsługą dotykiem. Dodatkowo zaprezentowano szybkość przełączenia obrazu z ekranu konsoli na ekran telewizora, po włożeniu do stacji dokującej. Jest to zaledwie kilka sekund.