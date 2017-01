Elephone S8 na pierwszym zdjęciu

Już na renderach Elephone S8 jawił się jako urządzenie premium, z bardzo ładnym, bezramkowym designem. Pierwsze nieoficjalne zdjęcie przedstawia smartfona w równie dobrym świetle. Podobnie jak w przypadku Xioami Mi Mix, Elephone S8 został pozbawiony górnej i dwóch bocznych ramek. Największa różnica w stosunku grafik promocyjnych do rzeczywistości leży w przycisku Home - rendery go nie posiadały. Dodatkowo na zdjęciu wyraźnie widać, że przyciski do regulacji głośności oraz przycisk Power znajdują się z prawej strony urządzenia. Jeśli chodzi o specyfikację urządzenia to według nieoficjalnych informacji spodziewać możemy się dziesięciordzeniowego procesora MediaTek Helio X27, 4 GB RAM-u, 127 GB pamięci wewnętrznej, podwójnej kamery oraz ekranu o przekątnej 5,5 lub 6 cali. Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale raczej nie powinniśmy długo czekać na oficjalną zapowiedź smartfona. Jeśli chodzi o specyfikację urządzenia to według nieoficjalnych informacji spodziewać możemy się dziesięciordzeniowego procesora MediaTek Helio X27, 4 GB RAM-u, 127 GB pamięci wewnętrznej, podwójnej kamery oraz ekranu o przekątnej 5,5 lub 6 cali. Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale raczej nie powinniśmy długo czekać na oficjalną zapowiedź smartfona.