Konsola Xbox One straci funkcję wielozadaniowości

Jak ogłosił Microsoft, wraz z aktualizacją Creators Update dla wersji Windows 10 przeznaczonej dla konsol do gier zniknie funkcja przypinania aplikacji do prawej części ekranu. Jak tłumaczy, ma to na celu zwiększenie prędkości przełączania się między aplikacjami i uwolnienie dodatkowej pamięci i zasobów procesora „do większych celów”. Ruch ten nie spotkał się z uznaniem posiadaczy konsol Xbox One. Wielu uważało, że choć niezbyt wygodna, funkcja ta była bardzo użyteczna i wyróżniała konsolę od konkurencji. Na dodatek Microsoft nie zdecydował się zdefiniować tych „większych celów”, więc w zasadzie straciliśmy coś nie wiedząc czy i co otrzymamy w zamian. Szkoda… We replaced Snap to improve multitasking, reduce memory use, improve overall speed, and free up resources going forward for bigger things. — Mike Ybarra (@XboxQwik) 24 stycznia 2017