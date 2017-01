Nintendo Switch bez Netflixa czy Hulu

Jeżeli marzyliście z jakichś dziwnych względów o konsoli, która służy tylko do grania i nie „marnuje się” na żadne inne funkcje, to Switch może być właśnie dla was. Jak informuje Nintendo, jego nowa konsola… to konsola, a nie tablet. - Wszystkie nasze wysiłki poświęciliśmy, by Nintendo Switch był niesamowitą platformą do gier wideo, więc nie będzie ona obsługiwała usług strumieniujących filmy w dni premiery. Bierzemy pod uwagę ich obsługę w przyszłości poprzez aktualizację oprogramowania – czytamy w oświadczeniu Nintendo. Szkoda. Liczymy jednak na zmianę polityki, której, na szczęście, nie wyklucza sama zainteresowana firma.