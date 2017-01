Nintendo Switch zrobi na nas „olbrzymie wrażenie”

Konsola Switch ma się pojawić na rynku „mniej więcej w marcu”, nie znamy jednak dokładnej daty premiery ani ceny tego urządzenia. Nie wiemy też na jakich rynkach będzie początkowo dostępna. Nie znamy też jej pełnej specyfikacji i tak na dobrą sprawę, to… wiemy o niej dość niewiele.

Z niecierpliwością czekamy więc na obiecane przez Nintendo szczegóły. Jen Hsun Huang, szef Nvidii, firmy która zbudowała układ graficzny Switcha, jest jednak pełen entuzjazmu.

- Nintendo Switch to konsola do gier. Bardzo typowa dla Nintendo. Piękno tej firmy, jej sztuka, oni są bardzo skupieni na tym, by grało się na tym znakomicie i by to było bezpieczne również dla młodych graczy. Podziwiam ich oddanie i pracę. Jak w końcu zobaczycie konsolę, zrobi na was olbrzymie wrażenie. Jest wspaniała – twierdzi.

Trzymamy za słowo. I mamy duże oczekiwania…