Nowa generacja Nvidia Shield: granie w 4K i sztuczna inteligencja

Zestaw zawiera urządzenie SHIELD w nowej, smukłej obudowie, pilot zdalnego sterowania oraz kontroler do gier, dzięki czemu stanowi najlepsze i kompletne rozwiązanie do rozrywki w salonie. Nowy SHIELD zapewnia obsługę formatu 4K HDR oraz trzykrotnie większą wydajność niż jakiekolwiek inne urządzenie strumieniujące tego typu na rynku. Dzięki obsłudze usługi Amazon Video zawierającej materiały w formacie 4K HDR SHIELD zapewnia użytkownikom dostęp do najobszerniejszego katalogu materiałów w niesamowitej jakości 4K, a także do serwisów Netflix, YouTube, Google Play Movies i VUDU. Flagowa aplikacja YouTube dla telewizorów będzie dostępna na urządzeniach SHIELD w ciągu kilku miesięcy, zapewniając dostęp do materiałów wideo nagranych w technologii 360 stopni. Możliwość obsługi gier oraz rozmiar biblioteki gier dostępnych na urządzeniu SHIELD TV wyróżniają je na tle innych urządzeń strumieniujących. Biblioteka tytułów, w jakie można grać na urządzeniach SHIELD liczy już tysiące pozycji. Wkrótce dołączą do nich hity ze studia Ubisoft, w tym Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate, For Honor i wiele innych. Nowe gry Ubisoft będą udostępnianie w dniu ich premiery na komputery PC. Również natywnie działające gry będą regularnie dodawane do oferty SHIELD. Wśród nich pojawią się m.in. takie tytuły jak The Witness, Tomb Raider i Shadowgun Legends. Sztuczna inteligencja w domu W nadchodzących miesiącach urządzenia SHIELD TV zostaną wzbogacone o nowe możliwości związane ze sztuczną inteligencją, które odmienią sposób korzystania z domowej rozrywki. Po raz pierwszy na telewizorach sterowana głosem funkcja Asystent Google. Funkcja Asystent Google została zoptymalizowana pod kątem ekranów telewizorów – dzięki niej największy ekran w domu wyświetla odpowiedzi graficzne uzupełniające odpowiedź dźwiękową. Komendy głosowe zastępują pilota, umożliwiając wyszukiwanie treści, pauzowanie, a także przewijanie do przodu i do tyłu. Sztuczna inteligencja Google może także usprawnić wyszukiwanie materiałów rozrywkowych i odpowiadać na pytania.

Funkcja SmartThings Hub natychmiastowo zmienia urządzenie SHIELD w inteligentne centrum obsługi domu, które potrafi połączyć się z setkami różnych domowych urządzeń.

NVIDIA SPOT, dodatkowy mikrofon do obsługi funkcji sztucznej inteligencji sprawia, że SHIELD staje się podstawą inteligentnego domu, kontrolując wszystkie urządzenia w jego obrębie. Ceny i dostępność Urządzenia SHIELD TV są już dostępne w przedsprzedaży i jeszcze w styczniu trafią do rąk klientów w Polsce, kilku innych wybranych krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Cena zestawu z kontrolerem do gier i pilotem wynosi 999 zł. Wyłącznym sprzedawcą w Polsce jest x-kom. Również w tym miesiącu do sprzedaży trafi zestaw SHIELD Pro i będzie zawierać urządzenie z pamięcią masową o pojemności 500 GB, kontroler oraz pilota z gniazdem do podłączenia zestawu słuchawkowego. Oddzielna wersja urządzenia SHIELD z oprogramowaniem zoptymalizowanym dla odbiorców z Chin zostanie udostępniona później w tym roku. Mikrofon NVIDIA SPOT będzie sprzedawany za 49,99 USD. Funkcje zaplanowane dla nowych urządzeń SHIELD TV pojawią się na dotychczasowych urządzeniach SHIELD w ramach aktualizacji oprogramowania, która zostanie opublikowana w styczniu.