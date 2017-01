Nowe szczegóły w sprawie Project Scorpio

Według Digital Foundry Microsoft zrezygnował z implementacji technologii ESRAM, w którą wyposażony był Xbox One. Pamięć ta, choć szybka, nie zapewniała odpowiedniej wydajności. To m.in. z jej powodu developerzy tworzący gry na konsolę mieli problem, by ich produkcje osiągały pełną rozdzielczość Full HD. Zamiast tego powinniśmy spodziewać się szybszego i lepszego RAM-u. Digital Foundry zakłada także, że GPU bazować będzie przynajmniej na architekturze Polaris, lub jeszcze nowszym rozwiązaniu. Z dokumentów dotyczących specyfikacji Project Scorpio, jakie otrzymali developerzy wynika, że konsola otrzyma cztery razy więcej pamięci cache drugiego poziomu w stosunku do Xbox One. Moc obliczeniowa całego układu ma natomiast wynosić 6 teraflopsów - 4,5 razy więcej niż w poprzednim modelu konsoli. Spencer pochwalił się już, że grał na Project Scorpio na swoim Twitterze, a zatem możemy śmiało przypuszczać, że wszystko idzie ku dobremu i premiera urządzenia zapowiedziana na koniec tego roku nie zostanie przesunięta.