PS4 Pro w wersji retro

W 2014 roku Sony oficjalnie wydało urodzinową edycję PS4, której wygląd stylizowany był do kultowego modelu PSX. Cena tamtego modelu nie była wówczas specjalnie wyższa niż standardowego, ale liczba egzemplarzy była ograniczona. Tym razem jest nie tylko drożej, ale jeszcze bardziej ekskluzywnie. ColorWare przygotował bowiem jedynie 25 zdjęć cudeńka, które możecie podziwiać na zdjęciach. Za przerobioną konsolę PS4 Pro firma życzy sobie 899 dolarów... Jeśli jednak cena Was nie odstrasza, możecie zamówić egzemplarz konsoli na oficjalnej stronie producenta (w chwili pisania tego artykułu jest to jeszcze możliwe).