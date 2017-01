PS4 z rewelacyjnym wynikiem sprzedaży w grudniu

W okresie od 20 listopada 2016 do 1 stycznia 2017 Sony sprzedało aż 6,2 miliony sztuk PS4, czyli około miliona egzemplarzy tygodniowo. To naprawdę świetny wynik. W sumie międzynarodowa sprzedaż PS4 opiewa już na 53,4 miliony egzemplarzy. "Jesteśmy ogromnie wdzięczny za wsparcie ze strony naszych fanów i partnerów, którzy pomogli nam zaliczyć jeden z najlepszych okresów przedświątecznych w historii. Będziemy dążyć do utrzymania tego tempa poprzez poszerzania naszej biblioteki gier oraz dalszego rozwoju rewelacyjnych doświadczeń, które zapewniają PlayStation VR i PS4 Pro, a także ekspansji infrastruktury sieciowej. Pozostaniemy nieugięci w tworzeniu z PS4 najlepszego miejsca do gry". - powiedział Andrew House, prezydent Sony Interactive Entertainment. Ciekawe jak na sprzedaż PS4 wpłyną dwie wielkie premiery konkurencji - w marcu na rynek wejdzie Nintendo Switch, a w kolejnych miesiącach Project Scorpio od Microsoftu, który ma być najwydajniejszą konsolą w historii.