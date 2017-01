Super Retro Boy: gratka dla fanów klasycznych handheldów Nintendo

Super Retro Boy to przenośny powrót do przeszłości stworzony przez firmę Retro-Bit. Urządzenie współpracować będzie z oryginalnymi kartridżami dla przenośnych konsol Nintendo. Swoim wyglądem też przypomina gadżet, żywcem wyjęty z lat 90'. Stylistyka retro na szczęście nie stała twórcom konsoli na przeszkodzie, jeśli chodzi o skorzystanie z najnowszych zdobyczy technologii. Super Retro Boy może pochwalić się o wiele jaśniejszym wyświetlaczem, niż oryginalne sprzęty, do których nawiązuje swoim wyglądem. W środku znajdziemy również baterię o pojemności 2500 mAh, która według producenta wystarczy nawet na 10 godzin grania bez konieczności ładowania. Konsola ma kosztować w Stanach Zjednoczonych 79,99 dolarów, czyli ok. 330 PLN i pojawi się w sklepach w sierpniu tego roku. Super Retro Boy sprzedawany będzie w zestawie z kartridżem, na którym znajdziemy 10 gier (tytuły jak na razie pozostają tajemnicą). Z taką ceną Retro Boy może okazać się prawdziwym hitem.